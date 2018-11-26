距離明年3／29只剩4個月！英國脫歐危機 梅伊決戰國會

2018年11月26日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／倫敦報導 ／倫敦報導

英國脫歐關鍵時刻

編按：英國於2016年6月23日舉行脫歐公投，結果以51.89％比48.11％，脫歐派勝出，首相梅伊啟動脫歐計畫，預計2019年3月29日23時脫離歐盟。目前剩下4個月，英國在無協議下「硬脫歐」的機率越來越高，究竟「硬脫歐」將帶來哪些衝擊，對台灣帶來哪些省思，中國時報特派記者謝錦芳赴英國採訪，為讀者帶來第一手報導。

倫敦海德公園附近一家30多年歷史的旅館內，來自羅馬尼亞的歐雷女士與2個女兒在旅館餐廳工作已有7年之久，每天清晨負責供應早餐，她們對目前的工作相當滿意，但對未來則充滿憂慮。年約50多歲的歐雷親切地招呼旅客，她說，「英國脫歐之後，我很擔心未來工作可能不保，但老實說，我不清楚現在究竟談到什麼地步。」

計程車司機克利斯來自東非伊索匹亞，在倫敦落地生根逾30年，已取得英國公民身分，一路上，他細數蘇格蘭、西班牙加泰隆尼亞紛紛爭取獨立，英國脫歐似乎是遲早的事。接著，他大罵政客不負責任，究竟要怎麼脫歐，但沒人說清楚。

歐盟粗暴 惹惱英人

歐盟為何顧人怨？英國前財政部副部長、英國會脫歐委員會成員、下議院工黨議員丁姆斯（Stephen Timms）以倫敦一家擁百年糖廠遭遇，說明英國民眾為何討厭歐盟。這家位於泰晤士河畔的製糖廠早在1878年就開始營運，最近歡慶140周年。3年前，歐盟突然頒布新政策，對於製糖來源以甜菜為主的糖廠有利，但是英國糖廠若進口甘蔗製糖，必須付出高額關稅，完全不符經濟效益。

由於事關糖廠900位員工生計，丁姆斯表示，他曾寫信向歐盟委員會官員詢問為何頒布這項新政策，希望見面一談，了解事情原委，對方不願見他。他感慨地說，「這是一個糟糕治理的案例。歐盟決策影響到英國糖廠員工生計，我們當然有權利知道原因，但歐盟卻不說清楚。」

丁姆斯表示，迄今沒人告訴他真正原因。「英國民眾選擇脫歐，因為他們不要被歐盟以這種方式治理。」丁姆斯為留歐派，但是對於糖廠員工的遭遇，他很難為歐盟辯解。

2年前脫歐公投結果，脫歐派勝出，與大量外來移民湧入，衝擊民眾生活有相當大關聯。丁姆斯說，「大量東歐移民湧入英國，許多民眾選擇脫歐。碰到許多來自印度、巴基斯坦、孟加拉和斯里蘭卡的移民，他們自己是移民，卻選擇脫歐。」

移民湧入 衝擊生活

英國斯特拉斯克萊德大學研究員高志全來至台灣，在英國讀書、工作長達18年，原本對英國脫歐充滿悲觀，不過，現在有不同看法，他說，「英國脫歐之後，可能限制歐盟人員移入，那麼對非歐盟人員相對是有利的，未來大家在相同起跑線上競爭。」

自民黨脫歐事務暨國際貿易發言人布瑞克（Tom Brake）指出，曾有民眾抱怨大量來自波蘭移民的子女進入英國的小學就讀，排擠了當地兒童就學機會。不過，他要說明，「英國承諾5年收容2萬名難民，平均每年約4000名，這個數字非常小，比起德國1年收容上百萬難民，更是微不足道。」

布瑞克分析，2年前民眾選擇脫歐，大多數是因為討厭當時首相卡麥隆（David Cameron）、財長奧斯朋(George Osborne)等人，真正了解歐盟如何運作的人是少數。

英國首相梅伊11月13日宣布與歐盟達成脫歐協議草案，不料引發內閣2位部長辭職，朝野議員提出不信任案，梅伊面臨執政以來最大危機。未來，這項脫歐協議草案最大考驗在國會，朝野議員炮聲隆隆，如果無法獲得國會批准，明年3月29日23時起，英國將走上硬脫歐之路，在無協議下脫歐。

要走要留 作個了結

英國如果走上無協議硬脫歐，布瑞克說，短期內食衣住行等各方向可能陷入混亂，人民是最大 輸家，英國經濟將會萎縮2.5%，從G7國家中經濟發展最強的成員變成最弱一員；其次，英國將失去可信度，國際形象也將受重傷。

英國民眾透過公投選擇脫歐，這項公投將社會與國家嚴重撕裂，有如掀開潘朵拉的盒子。過去2年來，英國陷入脫歐與留脫的對立中，如果梅伊與歐盟達成的協議草案未獲國會通過，未來2年也將持續處於分裂與爭吵中。面對未來的不確定性，許多民眾期盼，不論脫歐或留歐，趕快作一個了結。

(中國時報)