稅收流失 脫歐將重傷英國經濟

英國前財政部副部長、英國會脫歐委員會成員、下議院工黨議員丁姆斯（Stephen Timms）。（謝錦芳攝）

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中國時報
／倫敦專訪

兩年前的脫歐公投，民眾選擇脫歐有各種不同理由，當時大家可能沒有想到脫歐的嚴重後果。英國前財政部副部長、英國會脫歐委員會成員、下議院工黨議員丁姆斯（Stephen Timms）接受《中國時報》專訪時指出，「脫歐對經濟勢必造成傷害，這是未來大家要共同面對的難題。」

主張留歐的丁姆斯提到，他相當了解脫歐對英國經濟發展不利，因此他主張留歐。他說，即使梅伊與歐盟達成最佳的脫歐協議，依然對英國經濟造成傷害。

丁姆斯透露，一位跨國金融集團高階經理人告訴他，該集團擬定緊急應變計畫包括縮減倫敦子公司的業務，未來由德國子公司管理，數百名金融人才可能轉移到法蘭克福上班。許多金融集團都會擬定緊急應變計畫，而且加快腳步因應，就怕動作太慢。

他說，這只是一家金融集團的緊急應變計畫，如果多家金融集團採取類似的作法，那麼意謂著大筆稅收將轉移至歐陸，這對倫敦作為國際金融中心前景相當不利。

針對英國與歐盟的關係，丁姆斯指出，「歐盟本身存在許多問題，例如義大利財政發生問題，打算放棄歐元，但義大利屬於歐元區，歐盟威脅要予以罰款，問題是，義大利會繳納這筆罰金嗎？再看看匈牙利，執政黨竟然打壓新聞自由，作出許多違反民主、違反歐盟準則的行為。前幾年，歐元單一貨幣面臨崩盤危機。所以，我認為，20年後回顧脫歐事件，或許，現在這個決定是對的。」

究竟留歐或脫歐，英國正面臨歷史上關鍵的時刻，然而，儘管自己是留歐派，但歐盟本身問題一籮筐，丁姆斯笑說，「或許脫歐的選擇是對的，但是，真正的影響恐怕20年後才會知道。」

(中國時報)

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