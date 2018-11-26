擁自由市場 無畏硬脫歐

2018年11月26日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／倫敦專訪 ／倫敦專訪

英國脫歐可能變化

英國下議院保守黨議員、歐洲研究小組（European Research Group, ERG）主席雅各．里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）接受《中國時報》專訪時表示，「英國必須從布魯塞爾手中拿回自主權，而非處處受制於人；英國脫歐擁抱自由市場，可以與其他國家洽簽自由貿易協定，希望明天就可以和台灣洽簽FTA。」

脫歐運動重要推手里斯–莫格從政之前服務於金融業，來過台灣訪問。他11月初在國會辦公室接受專訪時強調，歐盟是一個不民主、衰敗的組織，英國必須脫離歐盟走自己的路，才能創造更多的機會。

針對脫歐帶來的好處，里斯–莫格指出，「英國必須拿回自主權，擁有自己的民主，擁抱自由市場，而非處處受制於人，這對許多國家是很自然的。脫歐之後，英國可以有更多的機會，與其他國家洽簽FTA。例如，我們為何要對台灣來的產品課徵高額關稅？我們應該排除英國與台灣之間所有貿易障礙。其次，倫敦做為全球金融中心，我們可以鬆綁法規，讓倫敦的金融業更有彈性，更具競爭力，而非像歐盟充滿保護色彩。」

不過，洽簽FTA通常要花數年到數十年。里斯–莫格表示，FTA是較成功的模式，以美國與澳洲洽簽FTA為例，大約只花1年，如果有企圖心完成，那就可以很快進行，雙方的意願很重要。

里斯–莫格再以台灣為例，他說，「我相信台灣有很多高品質的產品，而且價格具有競爭力，希望明天就可以和台灣洽簽FTA，這對英國與台灣都是極佳的機會。」

針對歐盟對某些產品給予補貼，里斯–莫格提出質疑，英國納稅人為何要負擔這些補貼費用，去支持歐盟會員國某些不具競爭力的產品？這樣的作法怎麼符合英國的利益？

針對英國與歐盟未來可能走向硬脫歐嗎？他表示，「硬脫歐，亦即無協議脫歐，這是最可能的。即使走向硬脫歐，完全脫歐，或許短期內有些混亂，但我相信是可以克服的。英國依然會向西班牙採購農產品，金融業也會提供歐盟國家金融服務，各國航班依然起降，即使硬脫歐，也不會是世界末日。」

(中國時報)