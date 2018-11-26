李麗鳳病逝獨行不相送

2018年11月26日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

何潤東（右）在《鄧麗君傳》演李麗鳳的孫子，難忘她的敬業，以及對他的鼓勵。（取材自臉書）

李麗鳳（左）與陳淑麗相識相知超過40年。（資料照片）

金鐘視后李麗鳳

曾以《京華煙雲》獲得第24屆金鐘獎女演員獎的金鐘視后李麗鳳，驚傳21日因胰臟癌病逝，享年67歲。她的弟弟李興華25日向她生前友人證實噩耗：「我親愛的姊姊於11月21日晚上10:35分離世，前往天國，今天下午樹葬於福德公墓，姊姊交代辦完所有後事後再與您聯絡，感謝您的關懷。」消息傳出令好友唏噓不捨。

李麗鳳多年未拍戲，最後遺作是3、4月去廈門拍的《鄧麗君之我只在乎你》（《鄧麗君傳》），她演張晨光的媽媽、何潤東的奶奶，過程中據傳曾在片場昏倒，後來回台就醫檢查，7、8月左右確診是胰臟癌末期。敬業的她，在劇組轉到高雄取景時，還抱病補拍兩場戲。

李麗鳳10年前罹患乳癌第三期，化療掉光頭髮眉毛，化療過程中的痛苦和煎熬，讓她生不如死，但依舊樂觀面對，體會到活下去需要很大勇氣，還笑說自己的身材回復到少女般苗條。

宣告生命剩6個月

陳淑麗與李麗鳳40多年前一起考入華視演員訓練班第一期後出道，她難過表示，李麗鳳發病前就一直消瘦、吃東西變很慢、吃很少，後來去大陸拍戲，第一趟去還好好的，第二趟回來後整張臉變很黃，她當時還提醒好友這不是好事，要趕緊回診檢查。後來李麗鳳確診後就跟至交好友們宣布：「我中了大獎！」醫生診斷她是胰臟癌末期，生命只剩下4到6個月。

「她得知病情後，就找了胡錦、楊佩佩等姊妹們出來，敘述看病的狀況。她沒掉淚，是我們必須把眼淚吞進肚子。」陳淑麗說，後來姊妹們的聚餐時看得出來她很虛弱、很痛，但她非常勇敢，「我跟她說，妳需要有人陪著妳，我沒有家累，可以陪妳走這最後一程。如果覺得不自在，不要我們陪，那找一個外勞看護照顧，她也不要，她很堅持要自己一個人。但她會每天傳LINE訊息讓我們放心。」

陳淑麗說，後來她變得虛弱，又裝引流管，姊妹們勸她如果都不要人陪，那就去住安寧病房，她住了一段時間，聽她說病房很貴，所以精神一好，她又出院了，之後她便沒再回LINE訊息。

朋友當她面不敢哭

李麗鳳最後一段時日不要老友去看她，陳淑麗說：「最後一次見面是9月，我們吃飯唱卡拉OK，她要我唱歌給她聽，我唱完歌，她說要抱一下。我跟她說等我去印度上完課再來聚會，但之後她就沒再回我們訊息了。」陳淑麗說，最後一次抱好友時，「她只剩下骨架子，都沒肉，卻還堅持要一個人，我們知道她是硬撐病體來跟姊妹最後相見。」

李麗鳳的一位姊妹淘誇她是生命勇士，「她陸續和姊妹們餐敘告別，那時她痛得必須靠嗎啡止痛，依舊逐一給姊妹們發訊息、圖案，用快樂的態度向大家告別」。姊妹們回憶餐敘上，大家當著她的面不敢哭，輪流到廁所或外面哭，「她一滴淚也沒流，笑笑面對我們。」正向的為姊妹們上了一堂面對生死的課題。

陳淑麗回憶，李麗鳳生前交代不要有任何告別式，還問她樹葬是怎麼回事，接著交代弟弟將來要樹葬。得知好友走了的她不捨但祝福：「她曾說這一生夠豐富了，已不戀棧、也不留戀了。」

(中國時報)