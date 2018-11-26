看孩童起舞林志玲母愛噴發

林志玲送愛至各地，昨分享10年成果。（粘耿豪攝）

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中國時報
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志玲姊姊提前和影迷共度44歲生日。（粘耿豪攝）
林志玲昨和粉絲近距離聊天。（粘耿豪攝）

林志玲發行公益年曆10年，25日在華山文創園區舉行「愛的分享嘉年華」，現場播放她的新單曲〈You and Me〉，吸引破千人參與，場面熱鬧溫馨，她一上台就表達感謝：「鄭重、隆重謝謝大家叫我志玲姊姊，請讓我任性的再擁有幾年。」她再度化身正能量女神，分享如何維持積極態度，她坦言自己也有黑暗期，「但沒有人會幫你解決，要自己學會面對、放下然後啟程。」

「快樂不是一種性格，是一種能力，而且這個能力是可以養成。」林志玲自認不是天生正能量，只是學會轉換心境，「沒有什麼事情是理所當然，不好的時候會不小心失去自己，委屈的時候會放大，但把它縮小後就會找到體內的奇蹟力量。」

動員親友獻愛心

林志玲花許多時間策畫昨日活動，更動員親友幫忙，「我的女子軍團、國中同學都來當志工。」她親自報告10年來慈善成果，除了兒童醫療、教育以及婦癌防治，她更提倡保護文化資產，和花蓮北埔國小舞蹈團合作7年，還沒結婚生子的她，因此提前體會到母親的心情，「看他們在世界各地有很好成績，很像媽媽看到孩子，他們上台、我在台下熱淚盈眶，還拿起手機錄影。」

昨不少接受過林志玲幫助的孩子上台與她合影，她和粉絲互動前則換上低胸銀白色小禮服，影迷不但能獲「愛的抱抱」，還能與她暢談20秒。

提前過44歲生日

她將在29日踏入44歲生日，昨全場獻唱生日快樂歌，提前為她慶生，她開玩笑直呼：「我想走了！」最後在祝福中感性表示：「希望大家想到我的時候可以帶著一抹微笑，這是我存在的意義。」

(中國時報)

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