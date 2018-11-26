吳宗憲被迫棄投譙中選會王八蛋

吳宗憲（右）與女兒吳姍儒進棚錄影，對於選舉亂象感到氣憤。

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中國時報
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九合一選舉結合公投，各地投開票所大排長龍，吳宗憲25日進棚錄製中天《小明星大跟班》時，炮轟中選會是「王八蛋」，讓民眾排隊1、2小時才能投票，最後還因投不完，發生邊投票邊開票亂象，一直到凌晨2點多才完成開票。

「我代表全體被罰站的台灣選民、老百姓幹譙中選會，你們這些王八蛋！」吳宗憲表示，24日早上9點多就已抵達投票所，但因人潮眾多，讓他在工作與投票所之間往返，他表示自己去了內湖潭美國小兩次，都因現場人潮太多，導致他投票不成而放棄投票。

他覺得投票變成很辛苦的事，根本沒有道理，也說中選會當初在規畫開票所就應懂得分流，讓民眾可以交叉投票，各投票所就不會有大排長龍亂象，對於這樣狀況中選會還敢說是「依法辦理」，讓他氣到怒譙中選會「浪費人民公帑」。

他也質疑公投題目莫名奇妙，他在選前讀了1個多小時還是看不懂，包括反空汙、反核食等議題，「我不相信大家程度有多高，我算一個普通老百姓，怎會傻B到這種地步！」這樣的問題拿出來問老百姓，根本是智障。

至於同志議題，他則表示：「你要去問同志，不是來問我，因為我不是同志！」他身邊有很多同志朋友，也支持他們，「只能說一句，革命尚未成功，同志方須努力！」

(中國時報)

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