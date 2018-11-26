挺同失利蔡明亮：起碼看見花開

蔡明亮

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九合一暨公投選舉於前日舉行，挺同婚第14、15公投案未能過關，不少藝人在臉書發聲，舒淇寫下：「愛就是愛，平等相待。」導演蔡明亮也有感而發：「覺得好好，不管結果是什麼，台灣的性別平權已向前邁進一步，這也是一種美好的收穫了！」更感性表示：「起碼看見花開了！」

蔡明亮想起40年前初來台時見到首位公開出櫃的男同志祁家威，讓他很震憾，他認為祁家威就像一棵樹，「也許很多人不知道是什麼樹種，當那樹還是小苗的時候，就會被人當做雜草要拔掉，但祁家威就一直站在那、自己栽自己養自己澆，在台北街頭，在很多人的眼裡，也在我心深處。」

一向力挺同志的蔡依林表示：「說不失望沮喪是騙人的！不管反對的聲浪有多大，偏見的厚牆有多難敲破，心深處，我們仍是值得被愛的！我們仍是值得被愛的！我們仍是值得被愛的！」張惠妹則鼓勵支持者別氣餒：「愛，沒有輸贏，明天起，我們還是要繼續…多難都要走下去。」

丁寧也鼓勵同志朋友：「沒關係，我們先休息一下吧，接下來的路還是很長的。你可以難過可以傷心，但是你不能夠忘記你應該要做的事。這一切，只是時間未到而已。」她認為，只有愛與尊重可以改變這個世界，而且「有200多萬個人支持我們！我們應該要開心吧！」

(中國時報)

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