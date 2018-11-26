迪麗熱巴 學狐狸笑練演技

迪麗熱巴（前）與高偉光在《三生三世十里桃花》中跨越33萬歲的年齡障礙大談戀愛。

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中國時報
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迪麗熱巴上月風光奪下大陸電視金鷹獎視后，打敗劉濤、孫儷，成為新一代金鷹女神，她明年最受戲迷期待的新戲《三生三世枕上書》也在近日殺青，該劇延續《三生三世十里桃花》原班人馬，描述她飾演的青丘女君白鳳九與東華帝君（高偉光飾）的虐戀愛情故事，還加入郭品超、陳楚河，陣容堅強。

不過《三生三世枕上書》上檔日期遲遲未定，至今也只釋出1分多鐘的幕後片花，讓戲迷敲碗敲到等不及。中天娛樂台將從26日起每周一到周五晚間10時播出《三生三世十里桃花》，讓觀眾重溫可愛的白鳳九如何與東華帝君相識相戀。

觀察狐狸動作

接連在《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》中演出白鳳九，迪麗熱巴日前表示，為了演出這隻「九尾紅狐」可是做足功課，還上網查狐狸的笑聲、哭聲，看牠們怎麼跳、怎麼生活，並試著模擬狐狸的表情，在地上打滾或是顫抖的小動作，都是她拍戲時自己加上去的。她還自曝與高偉光演出對手戲時都在看他的眉毛，笑說尤其是東華帝君深情款款時，眉毛真的很搶戲。

從《三生三世枕上書》最新釋出的片花發現，殺青戲當日迪麗熱巴所飾演的鳳九，身穿淡紫色仙服，而紫色一向是東華帝君的御用色，粉絲紛紛猜測「東鳳CP」終於要甜蜜合體撒糖了，此外，殺青大合照中的白髮小男孩，也被懷疑是兩人愛的結晶。

(中國時報)

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