蘇志燮愛小孩 粉絲喊：我可以生

蘇志燮英姿煥發面露微笑，親切地向台下粉絲們揮手。（盧禕祺攝）

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中國時報
報導溫博鈞

韓星蘇志燮第7次造訪台灣，24日受KKTV之邀出席新劇《我身後的陶斯》記者會，昨再以劇中特務之姿現身台北松菸文創園區「KKTV《我身後的陶斯》訪台活動」，現場人山人海，只為一睹偶像風采。活動湧入近千名「蘇太太」，凌晨4點半就有人排隊，還有韓、日粉絲專程飛來。

蘇志燮在記者會上提到，來台常吃麻婆豆腐，前晚他則品嘗日本料理，主持人曾寶儀爆料，他前晚從飯店走路去吃日本料理，結果讓粉絲捕捉到「野生蘇志燮」，他聽了笑說：「消息怎麼傳得這麼快。」

蘇志燮看來心情極佳，提到劇中兩雙胞胎在片場調皮愛鬧，他都靠軟糖收買童心，曾寶儀便問他現在是否也帶在身上，只見蘇志燮手伸進口袋掏東西，結果「拿出」手指愛心，展現高段撩妹功力。

自剖寡言愛獨處

他坦言自己和角色「金本」一樣，不多話、習於獨處、喜歡小孩，但不同的是現實中的他是單身，沒有小孩，此時有粉絲大喊：「我可以跟你生！」曾寶儀驚問：「生什麼？」粉絲妙回「生…活！」引來爆笑，曾寶儀說：「大家矜持一點！」

他還被慫恿重現經典台詞「以後妳們身後都有陶斯守護，不要擔心」引來歡呼，他則害羞猛笑。一位粉絲上台向蘇志燮說「因你感到幸福」，他答：「我就是希望大家能因我的作品而感到幸福，感謝妳這麼說。」表露他感性的一面。

(中國時報)

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