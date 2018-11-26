惠英紅、文淇 對決伸展台

身經百戰的影后惠英紅，笑稱初次走秀前仍有些緊張，但難掩意猶未盡的興奮心情。（MIU MIU提供）

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中國時報
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女星文淇一襲豹紋裝束，為MIU MIU 2019上海早春大秀粉墨登場。（MIU MIU提供）
名模杜鵑穿上MIU MIU 2019早春系列緞面禮服混搭針織衫造型，氣場十足。（MIU MIU提供）
女星春夏身著波卡圓點洋裝出席MIU MIU 2019上海早春大秀，展現清新氣質。（MIU MIU提供）
《如懿傳》中飾演傅察　　皇后的女星董潔，受邀現身MIU MIU 2019上海早春大秀。（MIU MIU提供）

儘管檯面上東西文化演繹爭議鬧得正兇，歐美精品們依然想要透過大中華區的活動，貼近消費者們。日前，MIU MIU把原於巴黎雷吉納酒店上演的2019早春系列大秀，搬至上海華爾道夫酒店大廳，藉時尚穿越時空隧道，帶回1930、40年代十里洋場的絕代風華，更邀《血觀音》母女檔惠英紅、文淇在伸展台再次對決。

服裝玩混接 公私間交織

有如本季服裝中由臥室、街頭場景裡混接的靈感一般，飯店也是無數不同角色偶遇之處，片刻的相會，正代表著私密和公眾間的綿密交織。相逢何必曾相識，藉著一套套似睡衣又暴露於舞台上的造型，在奇幻電影《妖貓傳》的美術指導屠楠打造的舊時代場景中，賓客四散於中式骨董臥榻和架子床上，窺視來往的女人心事。

興奮走秀 意猶未盡

初次走秀的惠英紅，在接受媒體訪問時不禁露出一臉興奮表情，「在上台前有些緊張、害怕，但一踏到伸展台，就覺得自己好像模特，好開心，但整個過程好快，有點小小的意猶未盡。」年僅15歲的文淇，同樣首度挑戰伸展台，雖然個頭不比正牌的模特，台步亦略嫌青澀，但散發出的個性氣場，仍令人驚豔，貼合設計師Miuccia Prada手下的女孩形象。同場還有《如懿傳》中飾演傅察皇后的女星董潔、春夏、名模杜鵑及《權力的遊戲》女星關朵琳克莉絲蒂（Gwendoline Christie）、《閃靈殺手》茱麗葉路易絲（Juliette Lewis）等助陣，為外灘點亮復古又摩登的閃閃星光。

(中國時報)

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