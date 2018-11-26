法國小鮮肉穿搭有型

法國小鮮肉菲力克斯馬利陶德出席金馬影展《野放動物》首映，SAINT LAURENT印花襯衫搭皮衣，展現法國男子隨興穿搭。（金馬影展提供）

友善列印
中國時報
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SAINT LAURENT的SAC DE JOUR黑色皮革後背包，6萬9500元。（SAINT LAURENT提供）
SAINT LAURENT的JUMP黑色運動鞋，3萬1850元。（SAINT LAURENT提供）
SAINT LAURENT的CITY星星紅色皮革後背包，4萬6100元。（SAINT LAURENT提供）

法國小鮮肉菲力克斯馬利陶德（Felix Maritaud）演出新片《野放動物》（Sauvage），以遊走不同伴侶間的男同志角色，奪下今年坎城影展「明日之星」大獎，日前來台宣傳並參加金馬影展首映，以帥氣貼身皮衣罩住印花襯衫亮相，自然展現法式男子隨興的感覺。問最愛品牌，他還沒等問題結束，就脫口說出：「SAINT LAURENT！」

以同志話題電影《BPM》出道，菲力克斯今年才25歲，卻已得到法國安古蘭影展最佳男主角等肯定。他來台宣傳時透露喜愛台灣人們的友善，對本地霓虹燈與街景印象深刻，尤其在晚上特別有感覺；由於他臨時提早回法，更哀怨說：「我好想留下來。」對個人穿著，他表示最愛就是SAINT LAURENT，「他們最早接觸並幫助我，當時我尚未成名，（設計總監）Anthony Vaccarello是個和善又聰明的人，這牌我就是愛。」

(中國時報)

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