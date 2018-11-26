天冷吃火鍋 暖心又暖胃

2018年11月26日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

愛買重慶橋頭麻辣火鍋底料150g，189元。（愛買提供）

全聯獨家「生活良好」一引膠原蛋白雞湯野菜鍋高湯包750g，12月6日前原價150元，特價130元。（全聯提供）

全聯「寬巷子」輕麻辣火鍋湯底，12月6日前原價240元，特價188元。（全聯提供）

美廉社「海底撈」麻辣清油火鍋底料220g，179元。（美廉社提供）

家樂福主廚祕製麻辣湯底180g，269元。（家樂福提供）

節氣進入小雪後，氣溫明顯下降，量販、超市火鍋燒燒賣，全聯火鍋季去年業績破1億元，今年從9月14日起湯底2個多月銷售近25萬包，較去年同期增6成；愛買近3年熱銷冠、亞軍是羊肉爐、酸菜白肉鍋，去年麻辣鍋追過薑母鴨擠進前3名，顯見麻辣湯底買氣超旺。

全聯 多款獨家湯底

全聯2014年起推動吃火鍋加湯底，4年業績增逾20倍，成長力驚人。今年48款湯底，較去年增12支，其中32支是全聯獨家，台、日、韓、泰風味都有，目前熱銷前10名有9款出自名店，前5名全是麻辣鍋，小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底、蒙古麻辣鍋火鍋湯底搶下前2名，其次是馬辣麻辣鍋火鍋湯底、太和殿麻辣紅湯火鍋湯底、海底撈麻辣清油火鍋底料。太和殿有香港明星追捧，新加入行列就進榜，文青風包裝的寬巷子也是今年新品。

12月6日前買指定湯包任2件加贈2枚瑞仕鑽石鍋印花，12月7日至明年1月10日買全系列湯包任1件加購火鍋好配菜任1件可現折5元。預計有19支湯底新品帶動，湯底業績可年增逾2成，生鮮也可較平日增加近2成。

愛買 羊肉爐百元有找

愛買每年鍋物、湯底銷量超過30萬包，12月4日前包含獨家的老四川雙味鴛鴦鍋湯底、百年名店重慶橋頭麻辣火鍋底料等80款鍋物67折起，25項新品中，最暢銷的羊肉爐8款百元有找，像是方便個人享用的雅方隨意杯原價65元、特價55元；10月開賣的冰冰好料理超划算羊肉爐，1個月追平同品牌去年的銷量；蕾媽媽羊肉爐系列岡山、紅燒雙口味單月賣6000包。

美廉社 肉片餃類7折起

美廉社鎖定國民鍋物，12月31日前50款火鍋肉片、餃類、湯底、醬料7折起。近期餃類、肉品銷量攀升2至3成，高CP值的紐西蘭牛肉、澳洲羊肉及台灣豬肉52至75元共賣萬盒；麻辣系列的海底撈湯包11月至今熱銷千包，養生的薑母鴨湯底、藥燉排骨和酸菜白肉鍋也受歡迎。

家樂福 主廚祕製湯底

家樂福28個品牌、48款湯底最低8折起，12月4日前指定火鍋商品會員點數15倍送。獨家推出桂冠與米其林三星的君品頤宮聯名合作的主廚祕製麻辣湯底、傳統汕頭魚餃、黃金流沙湯圓；網路人氣補品「老爸ㄟ廚房」系列買氣看好。

(中國時報)