在家吃晚餐 超商自煮、配菜熱銷

全家「關山黑糖滷肉燥」，選用台灣正黑豬肉，並加入西螺百年老店非基改缸釀醬油。69元。（吳奕萱攝）

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中國時報
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全家「糖醋鱸魚片」，選用來自屏東沿海「海水生態養殖法」養殖的安心鱸魚，99元。（全家提供）
全家「三杯放山雞」，選用日據時期開業的老牌黑麻油，風味醇厚香濃，99元。（全家提供）
看好滷味熱銷，7-11新推「爆炒滷雞胗」，49元。（7-11提供）
7-11「一日野菜十蔬溫沙拉」主打微波蒸氣快煮。（7-11提供）
7-11「雞肉紅藜蔬菜湯」，滿足蛋白及蔬菜的需求。（7-11提供）

據東方線上調查，仍高達7成民眾傾向在家吃晚餐，非只吃外食。全家發現連續3年家庭開伙頻率升高，微波加熱半成品的比例上升，帶動冷凍調理食品成長。7-11觀察民眾在正餐之餘，也習慣搭配滷味、沙拉或湯品，小菜類業績較去年同期成長5成。

看好晚餐自煮潮，全家近期推出全新品牌「媽媽煮藝」，共達36項加熱即時料理，並攜手永豐餘生技，運用在地安心食材，推出5款冷凍家常菜，包括關山黑糖滷肉燥、芋頭燒豬煲、五花滷桂筍、糖醋鱸魚片、三杯放山雞等，加熱3分鐘即可上桌成美味配菜，一包約可2人份食用，適合小家庭購買。

7-11看好滷味配菜最為熱銷，今年再推全新「爆炒滷雞胗」，以新鮮辣椒與蒜末拌炒滷雞胗，目前銷量達30萬份。此外，為提升民眾在外蔬菜攝取量不足，加上蔬食、健身風潮下，推出「一日野菜十蔬溫沙拉」，主打微波蒸氣快煮，熱量120大卡，已帶動相關業績成長2成；湯品部分，據銷售觀察，當氣溫下滑到25度，就可帶動湯品業績成長3成，7-11新品「雞肉紅藜蔬菜湯」，以烤雞胸搭配5種蔬菜，熱量188大卡。

(中國時報)

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