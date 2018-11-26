NEW RANGE ROVER VELAR 優雅內歛 質樸不失高貴

NEW RANGE ROVER VELAR外觀採取「Less is more」極簡設計美學，擁有極具時尚感的車身飾件與流暢延伸至車尾的腰線，構成完美和諧的車身比例。（陳大任攝）

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中國時報
報導陳大任
1. 儀表控台大幅減少各式按鍵，以觸控方式取而代之。（陳大任攝）
2. 雙螢幕設計，上方螢幕提供資訊、下方螢幕為功能控制。（陳大任攝）
3. 前座椅造型簡約，但乘坐頗為舒適。（陳大任攝）
4. 後座空間寬敞，且椅背可電動調整傾斜角度。（陳大任攝）

從車頭前方看去，NEW RANGE ROVER VELAR如同擁有一張膚質緊實的臉龐，除了後視鏡，全車幾乎沒有一處是凸出於車身主輪廓之外，看似質樸卻又難掩其高貴氣質，這樣內歛優雅的美感，在現今車壇已很少見。

門把及後擾流板是特色

LAND ROVER這幾年車系編成越來越龐大，RANGE ROVER VELAR正是在RANGE ROVER EVOQUE與RANGE ROVER SPORT之間切出的一塊新級距，我們試駕的是汽油版入門S P250，售價309萬元，往上有S P250 R- DYNAMIC、S P300 R- DYNAMIC、S P380 R- DYNAMIC、SE P380 R- DYNAMIC及HSE P380 R- DYNAMIC（463萬元）；柴油版自S D180至HSE D300 R- DYNAMIC也有6款車（309至461萬元）。

NEW RANGE ROVER VELAR與品牌家族其他車型有許多共同處，例如懸浮式車頂、蚌式引擎蓋等經典元素，但隱藏式門把及整合式後擾流板卻是不容錯認的特徵；內裝更延續外型的極簡風格，最明顯的就是實體按鍵大幅減少，全車系標配12.3吋全數位化HD虛擬儀錶板與10吋Touch Pro Duo雙觸控顯示幕，並整合Terrain Response全地形反應系統，搭配兩組多功能旋鈕，可調整溫度、音量等常用功能，打造出時尚而前衛的全數位化座艙。

6.7秒加速 車身大幅輕量化

這次試駕車為2.0L、250hp/365Nm最大輸出的S P250，廠方數據擁有6.7秒的加速表現，而且最大扭力在1200rpm即湧現，大幅輕量化的車身更較主要對手輕了近200kg，使得整體操駕感受讓人覺得動力充足，若預算充足，消費者還可以往上選購動力更大的V6 3.0L、380hp/450Nm車款，C/P值可能更高。

(中國時報)

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