BMW X6 xDrive 35i M運動版 酷炫帶勁

2018年11月26日 04:11 中國時報 陳大任 報導

10. M款3幅式多功能真皮方向盤。（陳大任攝）

11. 排檔座上各功能配置簡明易用。（陳大任攝）

12. 雙前座跑車座椅附2組記憶功能。（陳大任攝）

13. 後座空間寬敞，但頂篷向後低斜。（陳大任攝）

X6在BMW X系列中，定位為最頂級的豪華運動跑旅，總代理汎德今年引進全新BMW X6 M Sport Edition，採用Long Beach Blue車色與碳纖維飾板等X6 M車款專屬設計，提供酷炫帶勁的X6 xDrive30d柴油、X6 xDrive35i汽油兩種動力引擎的M Sport Edition。

X6 xDrive35i M Sport Edition和X6 xDrive30d M Sport Edition價格同為373萬元，但前者配置3.0L、306hp/400Nm汽油引擎，後者為3.0L、258hp/560Nm柴油引擎，均搭配Steptronic運動化8速手自排變速箱，但動力表現完全不同。

X6作為品牌家族中的運動跑旅，其實相當稱職，只要坐進車艙即可明顯感受，前座是電動跑車座椅，腿、腰的支撐性很好，後座椅背兩側除了有腰部支撐，臀部亦較一般車輛座椅有更低的坐姿，駕駛享受馳騁樂趣的同時，乘客也能坐得更加安穩。

(中國時報)