出席兩岸企業家峰會 韓赴陸拚經濟

韓國瑜（本報資料照片）出席兩岸企業家峰會為履行競選承諾，向上百位大老闆簡報高雄（高雄都發局提供）投資環境，為打開兩岸窗口提前熱身。

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中國時報
／高雄報導
兩岸企業家峰會小檔案

提早開始拚經濟！高雄新市長韓國瑜還沒上任，滿腦袋就在思考如何招商、拚經濟。在企業家邀請下，他已決定出席12月3日在廈門舉辦的「兩岸企業家峰會」，花15分鐘向2、300位大老闆簡報高雄投資環境，讓他們了解這座美好的城市。

政見兌現 推動城市交流

「兩岸企業家峰會」是一個以兩岸企業家為主體的民間最高層級的經貿交流平台，我方峰會理事長蕭萬長，陸方峰會理事長為前北京市委書記郭金龍。據了解，今年的兩岸企業家峰會，大陸對台工作二把手、全國政協主席汪洋也會親赴會場。

由於韓國瑜競選時提出「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」政見，韓出席此峰會，頗有為履行競選承諾，打開兩岸窗口提前熱身。前高雄縣長楊秋興也預示，2019年兩岸城市交流將會再度活絡起來。

前高雄縣長楊秋興26日證實，25日與韓國瑜討論高雄接下來有哪些農特產品要收成。韓國瑜指示要提早規畫行銷，尤其是爭取外銷通路；他也談及積極招商將是重要政策，因此，楊秋興當場打電話牽線企業界友人與韓熱線。

積極招商 爭取外銷通路

楊秋興轉述，這名企業家在電話上邀韓國瑜出席12月3日兩岸企業家峰會，他當場建議韓國瑜，不能錯過這次好機會。

「難得能一次接觸到這麼多對岸大老闆，當然要去！」韓國瑜昨晚對本報表示，大陸許多企業家過去對高雄較陌生，他已決定出席兩岸企業家峰會，簡報高雄良好投資環境。他說，現在去大陸很方便，買張機票、帶1位助理馬上可成行。

貨出去人進來 增加航班

選戰喊出「打造高雄、全台首富」口號，楊秋興表示，韓國瑜重視招商，必須先解決閒置土地不足問題，上任後將馬上盤點，思考如何增加工業區土地；另外，要讓「貨出去、人進來」，兩岸航班必須盡快增加。

楊秋興說，目前高雄往來北京的飛機1周只有1班，兩岸交流還得經過香港轉接，非常不方便，未來希望起碼1天要1個航班，一旦韓國瑜帶領高雄大步起飛，可以預見的是，2019年兩岸城市交流將會再度活絡起來。

(中國時報)

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