流感疫苗再出包 51萬劑全退回

2018年11月27日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

賽諾菲流感疫苗出包事件

年底就要進入流感高峰，公費、自費流感疫苗卻相繼出包！食藥署昨天公布兩批皆由藥廠賽諾菲進口的不合格流感疫苗，一批為三價公費疫苗，有4支出現黑色懸浮物；另一批四價自費疫苗則有9支出現白色懸浮物，兩批號共達51萬劑全數被食藥署扣下，並未流入市面。

食藥署扣下 疫苗恐現缺口

食藥署初判，這次主要是外觀有問題，藥劑本身則無變質。公費三價疫苗缺口達48萬劑，醫師提醒民眾盡快施打。

食藥署昨晚公佈今年10月上旬賽諾菲進口報關一批八月製造的公費三價流感疫苗（批號R3J711V、R3J71）有4支疫苗出現比米粒還要小的黑色懸浮物，每支約有1到2粒，同批號共43萬8190劑；另一批10月下旬進口的四價流感疫苗，同樣是在檢驗封緘申請時，於加強外觀檢查時，抽驗2萬劑發現有9支疫苗內含白色懸浮物，同批號共8萬支。

食藥署研究檢驗組簡任技正王博譽表示，食藥署已要求藥廠盡快改善，從頭檢視製程，否則「來多少，退多少」，藥廠只能自行吞下成本。

疾管署統計，公費疫苗提供總數為600萬劑，截至11月22日止，接種數已有412萬，接種率達69%，和去年同期相當，但疾管署副署長莊人祥表示，十月底時，賽諾菲三價流感疫苗有一劑變色，造成27.5萬劑疫苗封存，接著國光疫苗因出現白色懸浮物，造成5萬劑疫苗封存，再加上這次的43.9萬劑，損失的疫苗高達76萬劑。

未流入市面 醫籲放心接種

憂心疫苗出現缺口，莊人祥表示，賽諾菲已同意，以24.3萬劑流感疫苗替換，但因三價公費疫苗數量不足，因此當中15萬劑由原需民眾自費的四價疫苗流感代替，扣除藥廠明年一月到貨後，缺口還有48萬，若國光以及賽諾菲無法補齊，就會就沒收該疫苗未交貨的履約保證金。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎說，民眾不必過度擔心，現在都缺貨，該打就要打，且應趕在進入流感高峰期前接種。（相關新聞刊A16）

(中國時報)