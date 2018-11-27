只刪電業法 難擋非核家園目標

經濟部官員表示，公投僅通過廢除《電業法》條文，難以阻止非核家園目標。圖為2015年民進黨主席蔡英文（中）動員參與廢核大遊行。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

九合一大選落幕，「以核養綠」公投案獲通過，但執政黨「非核家園」神主牌似乎仍難以撼動，經濟部官員表示，單就法令分析，公投僅通過廢除《電業法》「核能發電設備應於114年以前，全部停止運轉」規定，但其他法令如《環境基本法》第23條卻規範，政府應逐步達成非核家園目標，加上核電廠延役也須符合原能會規定，廢核目標不會改變。

《環基法》也訂非核目標

行政院長賴清德昨天表示，以核養綠公投過關是一個複決案，中選會11月30日公告3天內，《電業法》相關條文將失去效力，政院後續會把廢止條文送到立法院審議，完備公投結果。

按公投複決，要求廢除現行《電業法》第95條第1項：「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」。賴揆說，他是「民主萬歲的人」，過去朝野針對相關議題各執立場，讓台灣停滯，今天有公投法可以解決爭執毋寧是一件好事情，所以他個人正面看待各項公投結果。

對於以核養綠公投過關，賴揆說，對於10項公投結果，行政院的立場就是尊重，也會依照《公投法》進行，因為過程牽涉立法跟行政部門，政院將跟立院民進黨團共同討論，一定會按照《公投法》要求來完成。

台電依立院決議運燃料棒

台電主管也直言，非核家園目標不變下，應不會提出核三延役申請。至於外界指稱，《電業法》第95條第1項被廢後，將讓核四燃料棒不用再運送至海外販售，台電指出，燃料棒外運，是受到立法院決議要求，與《電業法》無關，台電仍須依立院決議辦理。

台電規畫在3年分8批送出核四燃料棒，第一年2批已送出，後續兩年還各有3批要送至海外，至於，明年3批是否如期送出，台電主管指出，將待政府做政策決定，再配合辦理。

以核養綠公投通過可達成三個效果，有學者認為，一是核四燃料棒不能再運出去，甚至送出去的還要拿回來。二是核四就不是廢棄物，是一個資產，要編列預算好好維護。第三是向離岸風電商買電就不用花每度5.8元大錢，幫民眾省下荷包。

但經濟部官員反批學者話根本踰越公投內容。且稱核電廠申請延役也來不及，但中央大學教授梁啟源表示，核電廠延役的法令問題，只要執政黨願意做，都可以解決。延役的安全評估，像比利時本來也是2025年廢核，後來電不夠用，決定要延役也只花2年時間，所以提出延役安全評估根本不用那麼久，只要修改法令，核二一定來得及申請許可。

學者籲政府尊重人民需求

梁啟源跟王明鉅都呼籲政府尊重公投結果。王明鉅強調，執政黨可能認為公投都是國民黨搞得鬼，所以想要無視。但一個合理的政府，應該考慮人民需求，去面對公投的結果，讓燃煤少一點，不要讓人民受苦。

(中國時報)

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