黃士修嗆提重啟核四公投

2018年11月27日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

以核養綠公投提案領銜人黃士修。（鄧博仁攝）

「以核養綠」公投過關，行政院第一時間表明核一、核二、核三廠延役及核四廠重啟已來不及。以核養綠公投提案領銜人黃士修昨（26）日召開記者會表示，現已有近600萬票總統級的多數民意否定執政黨的非核家園政策，政院大可順著這個下台階取消廢核，若仍堅持與主流民意對幹，他會發起「重啟核四」公投，讓民進黨2020年再下台一次。

針對行政院聲稱核電廠延役及重啟時程來不及，清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，核一廠兩部機組都曾送過延役計畫書給原能會，核二及核三廠延役計畫書也都準備好了，只待原能會修改延役申請期限法規即可延役，政院的說法「根本是謊話」。

葉宗洸指出，核四廠1號機2014年即曾完成試運轉測試，雖然目前封存，多年沒進行運轉維護，但只要一年完成試運轉、起動測試，商轉完全沒問題；他並說，核四兩部機組裝置容量共270萬千瓦，遠高於深澳電廠的120萬千瓦，政院要深澳燃煤電廠，卻捨棄不排碳的核電廠，令人費解。

黃士修表示，以核養綠公投屬法律複決案，效力在廢除電業法95-1條，確實無法要求政府立刻重啟核電，但公投就是一次全民意見普查，現已有近600萬票總統級的多數民意否定執政黨非核家園政策，行政院執意與主流民意對幹是非常不智的行為。

他並指出，據媒體分析，以核養綠公投同意票來源受政黨傾向影響幅度很小，民進黨應面對否定非核家園的民意不分藍綠，綠營支持者也對非核家園投下否定票。

另外，黃士修表示，「核能流言終結者」團隊將發起公投，讓低階核廢料能從蘭嶼遷回本島三座核電廠，核終會負擔公投所需人力、物力、財力，但由雅美、達悟族人領銜，把長年被反核團體綁架的蘭嶼核廢議題話語權奪回來。

黃士修並表示，今年公投舉行，中選會違法打壓特定公投案，甚至拒絕執行法院假處分，核終也將推動公投法再修正，以杜絕中選會恣意打壓特定公投；他說以核養綠公投在連署階段，曾有9492張連署書被判定「未簽名或未蓋章」，中選會有偽造文書嫌疑，核終將追究到底「不會善罷干休」。

(中國時報)