正視民意 莫讓公投淪兒戲

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中國時報

以核養綠公投雖以近6成贊成票過關，但政府的打算「偷吃步」反應，已開始讓人擔心這次公投最後會不會落得「兒戲一場」，違背人民藉公投行使「直接民意」的初衷？政府應該了解，這次第16案公投所要傳達的意旨，並不僅只是廢除電業法條文這麼簡單，而是表達對2025年廢核的不信任，這需要嚴肅認真去對人民做出回應。

如果政府只單純用法令層次去看待，只讓電業法2025年停止核設施條文自動消失，卻仍以核電廠申請延役來不及等問題推託，其他甚麼都不做，那就等於無視公投過半數人所要表達的意念。以核養綠公投通過的意思很清楚，就是要政府不要把廢核死壓在2025年，如此，自然有牽涉到現有核電廠延役問題，這是政府無所逃避的。

這次執政黨地方失利，追根究柢是高高在上，不願傾聽人民的聲音。如果再無視這次公投的所要傳達的意念，只在法令層面輕鬆回應，不願用更高的政治層次去面對，恐怕會再度失去民心。

同樣的，另兩個反燃煤火力公投過關，經濟部說法是，已沒有新增燃煤機組、未來發電也會降到3成，打算維持現有政策，態度也是消極。如要認真回應人民此公投訴求，政府也應以半年到一年時間，積極跟這個社會對話，去制定該減少多少燃煤、甚麼樣的比例法令，看待人民的健康訴求。

(中國時報)

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