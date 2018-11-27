商總痛批政院愚弄百姓

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中國時報
／台北報導

「以核養綠」公投過關，但蔡政府仍死守「2025非核家園」，遭到工商團體痛批「不思檢討」，商總理事長賴正鎰更怒指政府根本「愚弄百姓」。工商團體紛紛表態，核能是台灣能源問題最好的解答，並非一昧擁核，工商協進會理事長林伯豐更直言，2020年總統大選若推綁核四重啟公投，屆時民進黨損失恐將擴大。

民進黨政府修了《公投法》，公投過關卻不願承諾，賴正鎰批「民進黨大敗就敗在這裡」，他表示，並非不同意「非核家園」，但不一定要在2025年，目標可以延後到再生能源成熟時。他指出，全世界都仍在使用核電，如今民意也給出答案，老百姓同意有核能存在，可說是給蔡政府台階下，但蔡卻堅持原來方向，「那公投不就是欺騙人民嗎？」

全國工業總會祕書長蔡練生認為，公投結果顯示，這麼多人支持「以核養綠」，正是因為2025年越來越接近，大家都有焦慮感，一來擔心能源穩定度不夠，二來擔憂空汙問題，未來若持續走向非核，兩個問題依然會存在，既然有新的民意，就應該順勢接受，正是因為民進黨政府的政策跟民意有落差，這次才會失敗。

蔡練生表示，依照非核家園能源配比，燃氣占50％、燃煤占30％、再生能源為20％，先不論再生能源有沒有辦法分擔2成發電量，但燃煤受到社會壓力必然調降，又不使用核能，很可能會增加燃氣配比；可是台灣天然氣都依賴船運進口，且不能長期儲存，如果遇到颱風等海況問題，台灣就會斷電，這些風險在在顯示台灣能源一定要多元化。而支持「以核養綠」，是因為這個論點比較「理性」，他重申，業界並不是反對非核家園，而是認為再生能源的成熟需要時間。

有業界大佬更大吐苦水，透露過去半年來不斷被「強烈」要求不要再評論核電，甚至「約法三章」處處限制，讓業界「噤聲」，苦不堪言；如今公投已過，有民意為基礎，工商業界鬆了口氣，終於能站出來談能源問題。

(中國時報)

正視民意 莫讓公投淪兒戲 火力年降1％ 2025勢必大缺電

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