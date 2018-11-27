火力年降1％ 2025勢必大缺電

2018年11月27日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

公投通過每年至少減少1％火力發電，落實後，推估2025年全台供電缺口高達367億度，專家表示，這數字還未計入再生能源發電占比在2025年達20％的支票可能跳票，如執政黨仍硬推「非核家園」，不願「以核養綠」，屆時全台大缺電是必然的，因為367億度電已相當核一、核二、核三等三座電廠正常年發電量。

反空汙獲支持票數，位居十大公投案之冠，顯示民眾深受其害，並聞空汙色變，經濟部官員指出，為降低空氣汙染，公投通過每年降低1％火力電廠發電，但火力發電包括燃氣、燃煤與燃油，年減1％累積量相當可觀，這屬於重大政策的創制，行政院已要求在穩定供電下，進行仔細評估能否做到，並進行後續規畫。

依台電官網資料顯示，去年全台發電量約2310億度電，其中燃氣、燃煤及燃油等火力電廠發電約占84.4％、1950億度電，以每年1％方式減少，至2025年，火力發電將降至1817億度電，但隨著經濟成長，2025年用電量將攀升達2730億度電，即使再生能源依規畫達成年發電占比20％目標，用電缺口仍高達367億度電。

專家表示，不要小看這數字，這已相當核一、核二、核三等三座核電廠正常年發電量。如果民進黨依舊故我，執意不肯「以核養綠」，讓核二、核三廠延役、重啟核四，那麼全台大缺電災難，恐難以避免。

(中國時報)