新聞透視－縣市拚經濟 小英勿扯後腿

2018年11月27日 04:11 中國時報 李義

準高雄市長韓國瑜以「貨出得去，人進得來，高雄發大財」一句簡單口號，粉碎綠營20年在高雄執政神話。（本報資料照片）

2018大選，選民對蔡英文政府投下不信任票，股市也開出報復性紅盤，人民無言的聲音能似醍醐灌頂，令蔡政府茅塞頓開嗎？不久就要期末考了，地方全力拚經濟，如果中央繼續搞政治扯後腿，2020大選的民怨一定更大。

不怕建設減 只怕荷包扁

2018選舉過程，蔡英文總統四處輔選，建設支票滿天飛，甚至還對選民嗆聲說，她支持的候選人如果落選建設就沒了，結果選民不畏恫嚇，民心流失更快速。因為，這些年來，建設再多再美麗，只是短暫的迷幻藥，藥效退了，人民終究要面對荷包瘦了的殘酷。

令人遺憾的是，政治擺第一的蔡政府，仍然以為只要愛台灣的口號喊得響亮，建設支票開得大又多，就能令人民迷醉，依然會「肚子扁扁也要投給陳水扁」、「身無分文也要投給蔡英文」。

2年了，人民看見的是蔡政府只會拿出一堆冰冷亮麗的經濟統計數字，反覆宣傳日子變得更好了，結果卻是經濟依舊無起色，政治弄的人心惶惶，外是兩岸關係降至前所未見的冰點，內有東廠張天欽們為所欲為，離國泰民安愈來愈遠。

顯然，把國民黨打趴，取得完全執政後的民進黨仍沉浸在勝利的喜悅裡，忘記人民用選票相挺，是不願再見朝小野大，期盼完全執政能帶給人民過好日子。

拒九二共識 觀光財也飛

民進黨堅持意識型態，拒絕九二共識，假裝看不見大陸市場占40％，導致農漁產品外銷市場縮水，內需市場又不足，觀光財也進不來。

中央只搞政治不拚經濟，15縣市首長決定自己來，把農漁產品賣出去，把大陸觀光客引進來賺觀光財。

此刻，民進黨如果還認不清「討厭民進黨」、「反對民進黨」是這次敗選的最大原因，無視韓國瑜全台走透透，「又老又窮」走到哪說到哪，都一體適用，獲得選民認同，不立即回應民意期待，還官腔官調說什麼兩岸政策是總統職權，2020期終考，可能就是死當了。

(中國時報)