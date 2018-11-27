藍藍聯盟 盼加強兩岸交流

2018年11月27日 04:11 中國時報 林宏聰 、 陳世宗 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

新科高雄市長韓國瑜26日晚間網路直播謝票，逾10萬人同時觀看，打破他直播紀錄；韓國瑜說，昨天接到蔡總統道賀電話，他對總統說，未來只要對市民有幫助的，高雄百分之百和中央配合，絕不會因政黨不同而區分楚河漢界，「這樣是最沒營養的政治！」

因支氣管炎而在雲林休養的韓國瑜表示，對於未來市府小內閣，秉持「專業、操守、熱情」3條件擇才；他詞鋒一轉說，本身喜歡說笑話，選舉時怕講錯話，因此覺得枯燥，未來希望市民對他談話的標準放寬些。

對於15個縣市藍營新任百里侯迫不及待，盼以高雄為首「藍藍聯盟」加強兩岸交流，促成「南南合作」實現，高票連任的南投縣長林明溱更呼籲韓國瑜盡快召集跨縣市會議，開始與對岸接洽；韓國瑜表示，現以上任準備工作優先，藍營縣市連線得等就職後再來討論。未來不排除廣辦城市論壇。

高雄去年曾辦「一帶一路下的高雄廈門民間合作論壇」，召集兩岸學界對談，外界關心「高廈論壇」是否變成未來常態？韓國瑜坦言，不了解當時民間高廈論壇的成立背景，未來高雄與對岸交流也不會僅限於廈門，不排除廣辦城市論壇。

韓國瑜表示，選戰提「南南合作」框架，是向對岸釋放友善訊息，希望未來高雄能與大陸各南方城市和平來往，和對岸交流。

選舉期間電視辯論時，韓國瑜即公開承認「九二共識」，希望在此前提下加強兩岸交流，當選之夜他更表示，上任後要設立兩岸工作小組，直接隸屬市長室，作為構思市府與對岸城市互動方式的最高指導單位。

新當選的台中市長盧秀燕強調，任何可讓人民生活好轉，經濟成長的作為，她樂觀其成；侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，新北市會維持兩岸城市交流。

(中國時報)