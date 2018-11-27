賴揆言明 兩岸權責在總統

2018年11月27日 04:11 中國時報 張理國 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

準高雄市長韓國瑜以「貨出得去，人進得來，高雄發大財」一句簡單口號，粉碎綠營20年在高雄執政神話，外界擔心韓拚經濟事涉兩岸關係及九二共識，蔡政府不會配合韓國瑜施政。賴揆表示，兩岸的權責在總統，政院會秉持總統指示，配合相關政務。

韓國瑜受邀參加12月3日在廈門舉行的兩岸企業家峰會，總統府對此是否會有意見？總統府發言人黃重諺昨天低調表示，「這應該要去問陸委會。」

台北市及上海市先前舉辦雙城論壇時，總統府曾表示，對城市交流及類似活動都正面看待，但健全的兩岸交流不該設置任何政治前提，也不該有不當干擾，才能真正達成兩岸相互理解認識。

韓國瑜一句「高雄又老又窮」，驚醒高雄這個沉睡已久的巨人，但要拚經濟，事涉中央權責，外界質疑民進黨政府怎麼可能配合韓國瑜？賴揆昨在宣布接受蔡英文總統慰留的記者會上表示，政院承諾會與每個地方政府合作，也會提供必要協助，共同建設國家、造福國人，創造雙贏。

賴揆說，拚經濟是行政院施政重點，也是最優先的工作，對於民眾不滿意的部分，政院會檢討改進，其他相關政策的檢討，政院會召集相關部會，將這次選舉民意和縣市首長意見納入參考。

至於兩岸關係部分，賴揆坦承，兩岸的權責在總統，行政院會秉持總統指示，配合推動相關政務。

(中國時報)