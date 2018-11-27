台北上海雙城論壇 12月20日舉行

2018年11月27日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲主張兩岸一家親，上任來循例舉辦雙城論壇，今年因適逢選舉年，時程一延再延，北市府大陸小組也全員噤聲，如今柯順利連任，北市府26日表示，今年論壇預定於12月20日舉行，主題為循環經濟，雙方參與層級為副市長以上，確切時間、地點仍待對方回應。

台北、上海每年輪流舉辦論壇及互訪，自2010年起已舉辦8屆論壇、簽署30項合作備忘錄，今年逢九合一大選，柯對相關話題三緘其口，3月受訪更直說「沒進度」。現在柯連任，加上此次由台北主辦，據傳柯25日隨即邀集大陸小組成員召開密室會議，力拚本任期結束前舉行。

對此，北市府發言人劉奕霆、參事兼大陸小組執行長饒慶鈺昨出面受訪，劉奕霆表示，由於柯任期到12月24日，經雙方幕僚溝通，暫定12月20日舉行主論壇，主題為「循環經濟」，誠摯邀請上海市長應勇參加。

劉奕霆表示，過去不管是在台北或是上海，至少都是副市長層級以上的長官參與，秉持對等原則，我方也一定是副市長層級以上出席，這次依然有邀請上海市長，但仍待對方回覆。

由於2016年台北主辦的論壇於晶華酒店舉行，此次是否會比照辦理？饒慶鈺低調表示，地點還沒決定，但會以過去「合作良好」的場地為主。

外界關注柯是否會在論壇上重提兩岸一家親？劉奕霆則表示，目前活動地點、時間及講稿內容尚在準備中，市長過去幾年針對兩岸立場上的論述，一樣是互相認識、了解、尊重、合作、諒解等5個互相，在這個框架底下，雙方持續進行交流，包括陸委會都非常樂見雙城有良好的城市交流。

(中國時報)