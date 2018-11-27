工商界憂 中央恐成絆腳石

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中國時報
／臺北報導

新科高雄市長韓國瑜領軍摩拳擦掌要「拚經濟」，對此，工商團體一致給予「讚聲」。不過，工商業大老皆認為，外銷、觀光做起來比較容易，「自貿區」卻關乎中央政策，如果中央不願配合，恐成為地方拚經濟的絆腳石，地方政府孤掌難鳴。

工商協進會理事長林伯豐表示，企業都很佩服韓國瑜有「自由經貿園區」的構想，和推動的勇氣，不過現實來看，台灣的經貿問題，牽涉到CPTPP、RCEP等國際貿易協定，更牽涉到兩岸關係，並不是任何一個縣市自己就能做到，全國工業總會祕書長蔡練生也認為，進口貿易政策取決於中央。

林伯豐指出，目前執政的仍是民進黨，希望政府重視兩岸關係，提出讓兩岸人民和全世界華僑都能接受的說詞，否則「自貿區」只是紙上談兵，難有作為。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，現在藍軍15縣市盼組聯合行銷隊伍到大陸去推廣，在觀光上吸引更多陸客，同時外銷農產品及漁獲，業界樂觀其成，商總昨日也已經開會，積極準備近期到大陸與國台辦交流，爭取藍軍15縣市有更多鼓勵觀光和農產的策略空間。

賴正鎰直言，台灣的經濟問題很大一部分來自於兩岸問題，當觀光客不來了，農產品、漁獲都賣不出去，直接影響到最低層勞工，讓大家生活不下去，當然造成全民對民進黨沒有信心，轉而期待國民黨的兩岸政策，在九二共識基礎之下有更多交流機會，經濟有機會好起來。

他表示，自貿區的推動只靠一個市政府處理是有困難的，但如果韓國瑜要做，而中央反而去阻擋，「百姓都會看在眼裡」，一年多後的總統大選，民進黨在選票上自會見到「結果」。

(中國時報)

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