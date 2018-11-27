林濁水炮轟 賴菊留任難交代

賴揆（左）和總統府祕書長陳菊（右）雙雙留任，民進黨大老林濁水炮轟「人都不動是完全不能交代」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

民進黨在九合一選戰中大敗，賴揆和總統府祕書長陳菊雙雙留任，民進黨大老林濁水昨天炮轟，「人都不動是完全不能交代」，蔡英文總統則表示，我們不會逃避責任，執政團隊將透過對各項重大政策、人事的檢討反省，重新整隊再出發。她也會儘快安排時間與六都市長當選人見面。

蔡強調 不會逃避責任

蔡英文在24日晚請辭黨主席，賴揆和陳菊也雙雙口頭請辭，不過在蔡強力慰留下，賴清德昨宣布接受蔡英文慰留，未來內閣在適當時機做必要調整。

他解釋，願意留下來，是希望行政院政務推動不至於中斷，也希望協助穩定政局，後續行政院會負起責任，滾動檢討各項政策，短期內會完成公投後續相關法案，積極回應人民期待。

綠營大老林濁水則炮轟，選舉結果顯示政府的政策規畫錯誤且執行不佳，引發民眾重大不滿，一般來說，都會進行大幅度的內閣改組，不只人事變動，更重要的是新政策的推出，「現在遭遇這麼慘重的選舉挫敗，人都不動是完全不能交代。」

他也質疑，執政團隊到現在還講不出改變策略和方向，這「還適合、還要再坐在那個位置上嗎？」

蔡英文在臉書回應，「真正需要改變的人是我自己」。陳菊跟賴揆不是戀棧權位的人，「敗選責任應該由我扛起。」

政策差 還適合在位嗎

國民黨團書記長曾銘宗表示，府秘書長畢竟是幕僚長，他尊重，但行政團隊明顯施政有問題，才會造成民進黨「期中考」死當，本來就該下台，不下台說不過去，他作為行政首長正當性已經沒了，跛腳了。

曾銘宗也點名農委會、交通部、經濟部、外交部，以及中選會、促轉會、通傳會、黨產會明明都是獨立機關，全部都變成民進黨「助選會」，首長都應下台。

(中國時報)

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