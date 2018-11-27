藍委狠批謝 奔台助選不嫌遠

2018年11月27日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

駐日代表謝長廷請假回台輔選，藍委批評，謝長廷賣力輔選，與9月初關西風災時他對國人的消極援助，大相逕庭，可見謝長廷把對選舉的勝負置於國人生命之前。藍委並質疑，謝長廷請長假返台助選，薪水是不是照領、飛機票是不是公費支出？都應該說清楚。

請假站台 薪水是否照領

藍委呂玉玲表示，她能體會謝長廷身為派系大老的壓力，但請謝長廷也記住，他是中華民國駐日代表，每天都有應盡的公務要執行，居然請長假飛回台灣為黨籍候選人站台，其中也包括爭取連任的台北市議員謝維洲，駐日代表如此重要的職務，被謝長廷做到可有可無，恐怕還招惹更多民怨。

呂玉玲透露，選前就有民眾向她陳情，謝請長假返台助選，薪水是不是照領？飛機票是不是公費支出？她會在審查外交部預算時，請外交部好好說明清楚。

藍委林麗蟬也質疑，燕子颱風9月初襲擊關西時，台灣旅客受困災區，謝長廷第一時間以東京距離關西572公里為由，駁斥外界質疑救災不力。但是民進黨選情危急時，高雄、東京間超過2300公里，謝長廷就算請假也要飛回台助選。

輔選賣力 對比救災消極

林麗蟬批評，在謝長廷眼中，國人的性命與安危完全比不上選舉的勝負，助選時的賣力相較救災時的消極，可以看出，謝長廷把個人政治前途置於國人的生命、財產安全之前。

駐紐西蘭前代表介文汲亦在臉書上痛批，日相安倍在巴紐與大陸國家主席習近平出席APEC領袖會議的關鍵時刻，謝未留守東京掌握第一手資訊，居然棄守跑回國內，大搖大擺地替民進黨助選，這種嚴重失職的荒唐情況，在中華民國的外交史上應該是第一次。

(中國時報)