民進黨黨主席找嘸人 鄭文燦婉拒代理

2018年11月27日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 蔡依珍 、 郭建伸 ／給合報導 ／給合報導

蔡英文總統辭去民進黨主席，民進黨明將召開中常會推派代理黨主席，黨政人士透露，蔡英文日前集結府院黨和黨團高層研商，在多數中執委支持下，將提前讓中生代扛下責任，預計推派桃園市長鄭文燦代理主席，首要任務是進行5位立委的補選工作。

民進黨敗選後，黨內要求「中生代」接班的聲浪高漲，黨政人士也透露，中常委已有初步共識，將推舉此次選戰綠營聲勢最旺、新系出身的鄭文燦接下代理黨主席，「無論是代理黨主席還是黨主席都具有相當資格。」但鄭文燦卻說，他深切知道桃園市民的期待，市政建設是他最重要的工作，明天民進黨中常會討論代理主席，但是明天桃園市議會要審議明年度總預算，他會以預算審查為主，不會成為代理主席。

顯然，此人事還在拉距中。

另一方面，民進黨敗選後，引爆黨內信心危機。綠委王定宇認為7項過關的公投結果，應該「百分之百接受並執行」，黨內也要思考「自以為人民需要的」和「人民想要的」有多大的差距。但綠委林靜儀認為，改革的價值與精神不能回頭；台南市長當選人黃偉哲認為「台大事件（拔管案）應趕快落幕」。

綠委李俊俋率主張民進黨應朝「內造化政黨」方向進行，將過去政策決定中心的行政院、黨中央轉移至國會，並直言民進黨應承認過去將立委當作行政部門傳聲筒是錯，未來立法擬定不該由政務官及學者關起門來做。

李俊俋說，過去多半都是行政院確定政策、立法院護航，但任何政策在形成之前，理應尊重國會意見，行政、立法之間的互動模式需要調整。

李俊俋喊出要中生代接班，雖獲部分支持，但同黨籍的立法院長蘇嘉全昨則回應，「中生代的定義是什麼？幾歲以內？還是政治資歷？什麼叫中生代？」

蘇嘉全更直言，敗選不是單一事項，而是很多因素累積，「如果大家都覺得是自己因素就辭職，那我看大概每一個人都要辭職」，現在要先力求政局穩定。蘇嘉全此番言論一出，外界解讀頗有反駁李俊俋的味道。

(中國時報)