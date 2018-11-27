真心回應民意 內閣應大改組

2018年11月27日 04:11 中國時報 崔慈悌

民進黨在九合一選舉中慘敗，相較於2014年藍營敗選，馬政府隨即進行內閣全面改組，號稱會為敗選檢討、改革的民進黨，反而未大刀闊斧，回應民意期待，也難怪連綠營內部都炮聲隆隆，認為完全無法交待。

2014年，同樣是九合一選舉，國民黨痛失地方江山，在22個縣市長選舉中，僅獲得6席，6都只剩下1都，當時的行政院長江宜樺在獲知敗選後隨即宣布請辭，隔日並率內閣總辭，馬政府也立即進行大規模內閣改組，以回應民意。

反觀民進黨，至今除了蔡英文總統請辭黨主席之外，賴揆和府秘書長陳菊都雙雙留任，儘管蔡和賴都表示，內閣人事會在適當時機調整，不過在賴菊都留任情況下，能動的幅度相當有限。

當然，蔡英文和民進黨內部也有考量，因為下一波內閣改組勢必要延攬許多在此次九合一敗選的綠營候選人入閣，而這些人選須等年底交接後才會卸任，如何喬出位置也需要時間與這些人溝通。

只是這種優先「安置」黨內人選的作法，根本無從回應民眾所厭棄的「用人唯綠」，從上屆台北市長柯文哲的崛起，到這次韓國瑜的異軍突起，已一再印證，民眾寧可選擇政治素人，也不願再糾結在藍綠惡鬥中，如果民進黨的內閣改組仍舊保持「用人唯綠」這種舊思維，要贏回民心真的難如登天。

蔡英文能否在本屆任期最後兩年讓民進黨「起死回生」，再戰2020年，這次的內閣改組是關鍵一役，只有不分藍綠白「用人唯才」，只問能力，不問意識型態，真正找到適合的人選入閣，才能找回民眾的信賴。

內閣大改組，現在就該做，真的不用再等將從地方卸任的綠營人馬了！

(中國時報)