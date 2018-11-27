身為駐日代表 就該回歸本業

友善列印
中國時報

駐日代表謝長廷在選前特別返台，為民進黨候選人站台，甚至欲借21年前發生的白曉燕命案為同黨新北市候選人蘇貞昌助選，但選舉結果卻是國民黨籍侯友宜大勝蘇貞昌29萬票，凸顯選民根本不買帳，身為駐日代表不關注駐在國政情動態，卻一心糾結國內選情，如此失職應該一併撤換。

謝長廷返台雖說以參加台日關係協會理監事會議為由請公假，但這頂多1天，之後他就以「私假」繼續待在台灣。外交官請私假處理家務，無可厚非，但謝長廷卻是大喇喇參與國內選舉，到處輔選，這已違背外交官的行政中立原則。

此前日本關西淹水期間，謝長廷已遭受外界批評救災不力，返台期間卻是亞太經合會（APEC）領袖高峰會前後，安倍與大陸國家主席習近平等多國領袖都有雙邊會議，駐日代表不在東京密切掌握、研析資訊，這已經是失職。

謝長廷在輔選期間的發言，不僅涉及國內政黨之爭，還翻炒1997年白曉燕命案，強調是他第1位進入南非武官官邸，勸進陳進興投降，他才是第一功臣，欲破壞侯友宜的英雄形象，影響新北選情。他以為21年前的往事，是非曲直已沒人分得清，可以唬弄大眾，但是當年與這事有關的人證物證都還在，白冰冰都出來打臉，「明明就是侯友宜功勞，照片會說話，不能因為選舉就亂講」。從選舉結果顯示，謝長廷的意圖失敗，以後，他說的話，還有人敢信嗎?

謝長廷返台輔選，違背行政中立外，失職、失言的表現，更坐實外界認為駐日代表淪為酬庸。若要檢討民進黨的敗選因素，謝長廷的表現也是其中之一。

(中國時報)

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