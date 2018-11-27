國民黨接地氣 15縣市長列中常委

2018年11月27日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉國民黨拿下15席縣市長，獲得壓倒性勝利。國民黨為了結合新民意、擴大黨的決策機制，周三的中常會將討論修改黨章22條，將包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜等新科百里侯列為當然中常委。

諸侯加入 活化中常會

黨內中常委多不具公職身分，中常會結構屢被質疑不接地氣，在此次地方選舉大勝當天，黨主席吳敦義思考，黨如何結合經過最新選舉考驗的縣市長，讓未來的決策及路線可以更貼近民意，列為中常委被視為最直接，也最能夠「活化」中常會的方式。

其實，依照現行規定，指定中常委7人，由主席指定5位黨籍政務官，以及青年團總團長與全國青年工作總會總會長擔任；黨籍縣市首長是可以「列席」中常會，但這樣的身分被認為「不夠尊重」，因此修改黨章將縣市長列為當然中常委，同時也不影響既有票選中常委的席次。

拉攏地方諸侯加入，等於大幅調整中常會的體質，更加具有民意基礎，也將更能發揮影響力；同時，在得到新民意的加持後，吳敦義的發言分量也可望隨之水漲船高。

黨主席 將更具影響力

另一方面，選後總共產生5席區域立委需要補選。國民黨中央也將啟動立委補選機制，預計周三中常會將討論立委補選提名特別辦法外，將委請各縣市黨部徵詢縣市長當選人對於補選意見。

包括台北市、台中市、台南市、金門縣及彰化縣都各將有一席區域立委缺額必須補選。依照《選罷法》第73條規定，區域立委自辭職之日起，所遺任期超過一年，應在3個月內完成補選投票，而不分區立委所遺缺額，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。

組發會主委李哲華說，由於補選的作業時間相當短，必須儘速啟動相關作業，所以在提出提名的特別辦法外，就會徵詢縣市長當選人的意見，希望縣市長競選團隊可以馬上轉換成立委補選的競選團隊，進行輔選的相關作業。至於人選方面，李哲華表示，選戰剛結束，目前黨中央沒未開始思考。

(中國時報)