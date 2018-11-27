2020總統大選 國安局估3組參選

2018年11月27日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉甫結束，2020年總統大選緊接著將登場。對正副總統參選人的維安作業，國安局預估將有3組參選，已編入明年預算，開始進行假編組。國安局長彭勝竹昨在立法院表示，如出現第4組，已向總統與行政院報告，相關維安作業將動用國安局預備金支應。

剛當選台南市長的民進黨籍立委黃偉哲質詢表示，2020年大選維安措施展開準備，規畫維安組數僅3組，依據是什麼？如何研判會有3組候選人？

特勤中心副指揮官周廣齊中將說，2020大選正副總統參選人維安作業是循往年慣例，現已做假編組，明年上半年開始受訓，每次總統大選都是這樣做。

由於特勤中心僅編3組正副總統候選人的維安，外界聯想，下屆總統大選，除了國民黨與民進黨推出的參選人外，台北市長柯文哲是否以無黨籍身分參選成為第3組總統候選人，一直受到矚目；換言之，特勤中心也將柯P參選列為想定，並預先做維安作業準備。

彭勝竹強調，下屆總統大選維安規畫曾向總統報告過，屆時若有其他組候選人，國安局進行維安人力調整。

國安局明年度預算書中指出，第15屆總統、副總統大選安全維護警備車輛39輛，購買經費5千8百83萬元。另外在安全維護所需通（資）訊裝備及警衛據點庶務設備，購買經費2千8百35萬元。

在警備車輛方面，將購買5人座警備車18輛，達2千3百40萬元；7人座休旅備車6輛、1千8百萬；9人座廂式警備車6輛、1千3百20萬元；150cc機車6輛、33萬元；汰換逾齡3.5噸載重警備（貨）車3輛、390萬元。

另根據立法院預算中心評估報告顯示，無論是蔡英文總統連任或是有新任正副總統產生，國安局已依規定為下任正副總統隨扈車隊購置9輛警備車，預估經費為3300萬元，將編列在2020年的預算年度內。

(中國時報)