2020總統大選 國安局估3組參選

九合一選舉甫結束，緊接著2020年總統大選將登場，國安局因應正副總統參選人的維安作業，預估3組參選並已編入明年預算。圖為國家安全局特種勤務指揮中心維安人員模擬候選人遭遇攻擊的突發狀況。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

九合一選舉甫結束，2020年總統大選緊接著將登場。對正副總統參選人的維安作業，國安局預估將有3組參選，已編入明年預算，開始進行假編組。國安局長彭勝竹昨在立法院表示，如出現第4組，已向總統與行政院報告，相關維安作業將動用國安局預備金支應。

剛當選台南市長的民進黨籍立委黃偉哲質詢表示，2020年大選維安措施展開準備，規畫維安組數僅3組，依據是什麼？如何研判會有3組候選人？

特勤中心副指揮官周廣齊中將說，2020大選正副總統參選人維安作業是循往年慣例，現已做假編組，明年上半年開始受訓，每次總統大選都是這樣做。

由於特勤中心僅編3組正副總統候選人的維安，外界聯想，下屆總統大選，除了國民黨與民進黨推出的參選人外，台北市長柯文哲是否以無黨籍身分參選成為第3組總統候選人，一直受到矚目；換言之，特勤中心也將柯P參選列為想定，並預先做維安作業準備。

彭勝竹強調，下屆總統大選維安規畫曾向總統報告過，屆時若有其他組候選人，國安局進行維安人力調整。

國安局明年度預算書中指出，第15屆總統、副總統大選安全維護警備車輛39輛，購買經費5千8百83萬元。另外在安全維護所需通（資）訊裝備及警衛據點庶務設備，購買經費2千8百35萬元。

在警備車輛方面，將購買5人座警備車18輛，達2千3百40萬元；7人座休旅備車6輛、1千8百萬；9人座廂式警備車6輛、1千3百20萬元；150cc機車6輛、33萬元；汰換逾齡3.5噸載重警備（貨）車3輛、390萬元。

另根據立法院預算中心評估報告顯示，無論是蔡英文總統連任或是有新任正副總統產生，國安局已依規定為下任正副總統隨扈車隊購置9輛警備車，預估經費為3300萬元，將編列在2020年的預算年度內。

(中國時報)

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