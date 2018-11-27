敲響2020戰鼓 促黨乘勝追擊

2018年11月27日 04:11 中國時報 張立勳

國民黨在九合一選舉獲勝，接下來要力拚2020年重返執政，才剛當選台北市議員的羅智強，竟開出第一槍宣布參選總統，讓不少人嚇了一跳，甚至誓言要當國民黨的「鯰魚」，背後原因就是要鼓吹有意參選總統的人選盡快表態，提早部署乘勝追擊。

面對2020年的總統大選，2016年大選殷鑑並不遠矣，當時國民黨為了權力接班鬥爭，攪動國民黨大老政治角力的一池春水，搞得黨內烏煙瘴氣，國民黨前主席洪秀柱以高民調順利通過黨內初選，未料，選前卻引發「換柱爭議」，陣前換將讓外界一片嘩然，最後國民黨在大選時兵敗如山崩，總統和立委雙輸。

2016年總統、立委選舉潰敗後，國民黨淪為在野，這次選戰國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、新北市長朱立倫全台走透透輔選，與前立法院長王金平為高雄市長當選人韓國瑜出錢出力，取得漂亮的成績單，黨內也因此凝聚團結氣勢。

多位天王全台輔選，蓄積滿滿能量，2020國民黨誰出馬，可能人選傳言甚囂塵上，3個太陽、4個太陽相爭之勢再起，令羅智強擔心國民黨還是舊的國民黨，恐怕走上老路。

現在的國民黨就像是漁夫捕獲的沙丁魚安於現況，若要等到明後年才布局總統選舉，恐怕為時以晚，於是羅智強拋出參選總統的震憾彈，扮演一條鯰魚，不斷地四處游動，讓沙丁魚因害怕被吃掉，活蹦亂跳存活下來，他想要的就是喚起國民黨的危機意識。

羅智強曾宣布只要臉書超過100萬，便要參選台北市長，此舉激起黨內人才紛紛投入初選，加快決定推派人選速度。這回他再度敲響2020戰鼓，為的是激勵國民黨想參選總統的人選，何不利用這股勝選的團結力量表態，盡快展開協調，才不會重蹈覆轍，讓整合傷口早點癒合，打贏2020總統大選。

(中國時報)