張善政評估中 朱立倫不排除

2018年11月27日 04:11 中國時報 張理國 、 王揚傑 ／綜合報導 ／綜合報導

無黨籍前行政院長張善政屢被民眾勸進參選2020總統大選，張善政昨表示，這次輔選九合一大選過程中，的確有人建議他出來選總統，但他仍在進行兩階段評估，若台灣存在無黨籍參選的可能性，他才會進一步考慮參選。至於新北市長朱立倫是否會再度代表國民黨挑戰2020總統大位，他說，「未來不排除所有可能性」。

張善政說，既然民眾已經厭惡藍綠，他並不傾向加入任何政黨，應該要說，如果以無黨籍參選總統是可行，他才會考慮要不要出來選，如果不可行，參選的問題根本就不要想了；所以這個問題分為兩個階段，現在只是在第一個階段中，要先看可不可行，不能說他已經在考慮要出來選了。

張善政說，過去他在馬政府時期擔任行政院長，看起來好像色彩偏藍，但他自認較偏中間，2000年時他還曾經投票給前總統陳水扁，所以如果真的要出來，他希望是以偏中間色彩參選，「用民眾喜歡的身分比較好」。

對於台北市長柯文哲或準高雄市長韓國瑜刻意訴求中間路線，張善政說，兩人的成功都是有「個人特質」，他不敢講自己是否有類似特質，是否還有人能像柯P或韓國瑜、能複製出下一個案例，他也沒有把握，所以他是在考慮「可能嗎？而不是已經在考慮要出來參選」。

至於國民黨此次選舉大勝，外界也關心朱立倫未來是否再戰2020總統大位，他說，目前最重要是在12月25日前每天把市政工作做好，與侯友宜市長無縫接軌，之後他就是一位市民，跟所有台灣基層民眾站在一起，所有的可能性他都不會排除，會從民眾的角度說民眾想說的心聲、做所有台灣人民想做的事情。

朱立倫被問到國民黨內目前改革狀況，他說，要用非常感恩的心情與認真努力的態度面對每位選民給國民黨的機會，國民黨過去曾經非常挫折，包括自己也曾經失敗，所有當選的縣市首長要用最誠懇的態度跟腳踏實地精神做好，才有繼續的機會。

(中國時報)