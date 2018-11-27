教育政策荒腔走板 民意拚翻轉

2018年11月27日 04:11 中國時報 簡立欣

這次公投有七案過關，讓不滿政府施政的民眾大為振奮，摩拳擦掌推動公投。以教育政策為例，蔡政府上任以來，前有高中國文課綱暴力翻盤，後有台大校長人事卡「管」、歷史課綱去中國化等，教育政策荒腔走板，教育界感嘆所有行政救濟都失效，現在轉而尋求公投為人民主權最後防線。

2017年9月，12年國教高中國文課綱課審大會以「確認上次會議結論」為由，硬是將前次「文言文比率維持在45%到55%」的決定，透過再次表決降為35％到45％。教育團體痛批當時的教育部長潘文忠「沒肩膀」，因為一事本來就不能二議，否則下次又有人表決，是不是這一次的結論又不算數？怎麼能夠霸道到「非表決到我喜歡的結果不可」？

2018年1月上旬，台大遴選委員會選出新任校長管中閔，卻被蔡政府諸多阻攔，動用各種行政力量卡管、拔管，到現在已經快11個月，蔡政府寧可折損兩名教育部長潘文忠、吳茂昆，吳茂昆更被監察院彈劾，也不讓管中閔上任。輿論認為「只有11月24日給民進黨一個教訓」，才能還管中閔公道。現在民進黨果然慘敗，就不知蔡政府要如何處理管中閔人事案？

歷史新課綱去中國化更是毫無道理。此前馬政府的課綱微調只有小修幾處用語，就遭到反對者經年累月的靜坐、遊行甚至衝進教育部等抗議；12年國教揭示的高中歷史課綱，卻根本傷筋動骨，完全刪除傳統歷史教學脈絡，把「中國史」活生生調換成「東亞史」，而沒有東亞史的實質內容，經不起專業檢驗。

執政黨秀下限，人民也只好拿出公投這個最後武器。2019年馬上就要到了，各政黨都要對兩岸政策表態，「要不要恢復中國史」這個議題，既涉及歷史教學，又涉及意識形態，就看藍綠兩黨如何接招！

(中國時報)