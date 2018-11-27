神預測 艾普羅準確率百分百

2018年11月27日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

台灣選舉會受到國內外變數的影響，成為選情民調準確性的重大考驗，尤其今年的縣市長選舉，更是競爭激烈、各種民調數據滿天飛，然而，開票結果才是檢驗民調準確與否的標準。旺旺中時媒體集團所屬的艾普羅民調公司，在本次選舉再次繳出百分百準確的成績單！

中時媒體集團委託艾普羅民調公司，於10月1日至11月13日，針對選情激烈縣市，公開發布14個選情民調，並且全部準確預測選舉結果。其中又以高雄市韓國瑜小勝陳其邁、台北市柯文哲與丁守中旗鼓相當與新竹縣楊文科超前徐欣瑩，都是領先其他民調機構的重大發現。

以高雄市而言，旺旺中時媒體集團除了最早發現「韓流」現象，並且進行深入報導，同時配合進行多次選情民調。尤其韓陣營在「三山造勢」之後聲勢大振，艾普羅民調也同步顯示此一趨勢，雖然兩方支持度一度有逐漸拉近，但最後開票結果仍是韓國瑜勝出。

至於台北市，早先幾乎所有民調都認為台北市長柯文哲勝券在握，國民黨候選人丁守中支持度明顯落後，柯陣營也是信心滿滿。然而艾普羅民調在12日民調封關前公布的民調，顯示雙方支持度已並駕齊驅，柯文哲僅以0.8％的微小差距勝出，也因為這民調，讓柯文哲心生警覺，並表示要開始認真選舉，而這民調也和開票結果幾乎相同。

再就新竹縣來看，藍營因為初選爭議一度出現分裂，外界多看好民國黨的徐欣瑩，各方民調也多顯示徐欣瑩支持度領先國民黨楊文科。

但是艾普羅在11日發布的民調顯示，楊文科已經以28.7％超前徐欣瑩的26.3％。由於本調查結果和絕大多數坊間民調結果相反，徐陣營還特別舉辦記者會攻擊艾普羅，但是此舉也無法挽救其岌岌可危的選情，最後仍由楊文科勝出。

台灣每逢選舉，各種立場的選情民調數據充斥，但事實勝於雄辯，海水退潮就知道誰沒有穿褲子，開票結果才是檢驗選情民調的唯一標準。民調封關前公開發表的選情民調，讓選民有機會擦亮眼，真正看清楚，哪些才是真正具有公信力並且值得信賴的媒體和民調機構。

(中國時報)