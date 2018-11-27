國安局長直言「假新聞」

2018年11月27日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉期間，綠營助選操作中共勢力介入，國民黨籍立委呂玉玲昨天在立院質詢，「這次選舉有沒有縣市首長或里長是中共培植的人？」國安局長彭勝竹明確答詢說「沒有」，「目前為止沒有查到特定的人。」

此外，國民黨籍立委李彥秀、江啟臣質詢時也表示，選前不斷強調有境外敵對勢力介入台灣選舉，現選舉結束，國安局了解為何？選舉結果會否影響未來台美關係？彭勝竹表示，這次選舉主要是內政、經濟與民主層次為主，「是人民對經濟民生的表態」。彭勝竹還說，他認為台美關係並未因此改變。未來也不會有太大改變。

九合一選舉落幕，綠營操作的境外勢力介入話題，受到在野黨關注。

呂玉玲表示，選前11月22日媒體有一則報導，引述不具名的國安人士說法，指稱選舉結果就是中國統戰的成績單，指中共會培植親中勢力，且會在選舉時用網軍來散布假消息與假新聞，對我方進行集體式的攻擊。彭勝竹說，國安局沒說這個話。呂玉鈴追問：，那這個新聞是假新聞對不對？彭勝竹說，「是的。」呂玉玲也問，選前有人說，有些當選人是中共培植的人？彭勝竹表示，到目前為止，沒有查到特定的人。

江啟臣質詢，境外勢力介入選舉情形如何？除中共外，包括美、日等是否有介入台灣選舉？彭勝竹強調，境外勢力是指「境外敵對勢力」，「中共就是我們的敵對勢力」。

另民進黨籍立委羅致政則關切國安局如何反制共軍「戰略支援部隊」的網軍攻擊，國安局表示，資安處、國防部等單位會處理；但羅致政則要求國安局要反守為攻。

(中國時報)