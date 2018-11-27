選後拚經濟 政府首要之務

2018年11月27日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉落幕，台股昨日上演謝票行情，不僅激勵蘋概股帶頭衝，「韓流」概念股也強勁上漲，盤中大漲168點，最高來到9857點，近午盤賣壓出籠、漲勢收斂，終場上漲98點、收在9765點；華南投顧董事長儲祥生認為，台股接下來要再向上挺進、攀上萬點，得靜待G20會議後陸美貿易戰的談判結果。

中長期看陸美貿易戰

儲祥生分析，台股短期受選舉結果影響，但中長期來看，全球經濟走勢、陸美貿易戰有無轉圜餘地，才是最重要的關鍵因素；儲祥生指出，美國總統川普近日談話，對月底G20川習會釋出友善氣氛，昨不僅台股漲，港股、韓股漲幅都超過1.2%，帶動亞洲主要股市上漲。

國泰金控總經理李長庚表示，選後拚經濟絕對是政府首要之務，不管選舉結果如何，政府都應該把民生做好，不僅人民能安居樂業，企業也願意繼續投資。

經濟走緩小心冷氣團

台經院昨也發表「11月分景氣動向調查報告」，製造業、服務業營業氣候測驗點均連續3個月呈現下跌；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，不只政治有韓流，下半年經濟成長力道已明顯放緩，小心經濟也有冷氣團。

他認為，台灣經濟情勢與國際景氣關係密切，從近來出口、消費內需來看，下半年經濟放緩，明年也充滿不少風險，政府要強化公共工程預算的執行力道，才能達到刺激經濟效果。

新台幣升破30.9元

除台股外，新台幣也跟著慶功，無視國際美元走強，昨日升值1.6分，以30.886元對1美元作收，創下逾1周新高。

外匯交易員指出，選後首個交易日，在外資匯入加碼台股下，激勵新台幣走揚，與大環境國際美元偏強對做，拉出慶祝行情，不過有進口商趁機進場買匯，壓抑部分升幅，所以升得不太多，但終場仍升破30.9元價位，股匯同慶。

對於接下來台股走勢，群益金融集團預估，明年台股恐將維持震盪盤整，多處於8500點至9500點區間震盪，相對高檔區會來到1萬點至1萬500點之間，值得注意的是，櫃買指數波動恐怕比今年還要劇烈。

(中國時報)