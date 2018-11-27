2018年11月27日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

期交稅減半優惠小確幸，將成常態！期交稅減半優惠將在年底到期，財政部預告《期貨交易稅條例》，拿掉落日條款，亦即現行股價類期交稅10萬分之2的優惠稅率，明年起成常態。

財政部賦稅署官員說，2013年4月實施這項優惠稅率後，歷經4年，稅收才恢復往年水準，顯然效益不如預期。如今考量稅收已回到降稅前水平；加上金管會頻頻表達，每3年檢討優惠稅率，會造成人心浮動，才決定取消落日條款。

回顧過去，股價類期貨交易稅歷經4次調降，稅率從1998年的千分之0.5，降至目前的10萬分之2。財政部官員表示，自2013年4月實施股價類期交稅減半徵收、優惠稅率降至10萬分之2後，稅收一度從降稅前一年度的34.52億元減少至18.21億元，到2016年時才回升至35.72億元水準。

期交稅這項優惠稅率原定今年底落日，前財長許虞哲卸任後，轉任期交所董事長的首日，即呼籲調降期交稅；金管會主委顧立雄同樣數度公開呼籲財政部取消落日條款、甚至進一步降稅。經過數月研議，財政部昨預告《期貨交易稅條例》股價類期交稅優惠稅率自明年起常態化。

賦稅署官員說，這項優惠會繼續實施，主要因期交所推了很多新工具，讓民眾投資避險產品的意願變多，有助擴大稅基，預期今年整體期交稅稅收，將由前幾年的3、40億，大幅拉升至61億元。

(中國時報)