兆豐金公益路跑 募發票助弱勢

2018年11月27日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

財政部與兆豐金控合辦107年統一發票盃台北場路跑活動，25日在凱達格蘭大道上盛大開跑，在財政部長蘇建榮及兆豐金控董事長張兆順帶領下，將近2萬跑者熱鬧開跑。這項路跑活動不但吸引跑者踴躍參加，募集愛心發票數也超出預期，達36萬張。

張兆順表示，兆豐金控自101年起與財政部轄下國稅局合辦統一發票盃路跑活動，今年是第7次，統一發票盃路跑活動已邁入第9年，這場有別於其他場次，除3公里休閒組外，更多了12.5公里競賽組，獎金分總名次獎、男女組獎及視障男女組獎。

路跑活動主要目的是宣導稅務觀念，請民眾購物時要記得索取統一發票，建立良好的稅務機制。

路跑活動將募集到近36萬張發票全數捐給財團法人育成社會福利基金會、台灣預防醫學學會、財團法人台灣肯納自閉症基金會、創世社會福利基金會、社團法人中華民國肯愛社會服務協會等5個社福團體。

張兆順說，兆豐金除追求經營績效外，持續推動企業永續發展，積極致力於綠色環境、社會共好與永續治理（ESG），以實踐企業社會責任。2013年起每年編製企業社會責任（CSR）報告書，結合旗下8家子公司，包括銀行、票券、證券、產險、資產管理、投信等，積極參與社會公益，另透過兆豐文教及兆豐慈善2基金會，專注社會福利公益，照顧對象包括兒童、青少年、老人、身障人士等，並提供急難救助、醫療與喪葬補助，及辦理高中、國中、小學生的生命藝術教育與藝文活動，希望對弱勢族群有幫助。

張兆順指出，未來除推動各項社會公益外，將持續強化公司治理、風險管理及防制洗錢制度的工作，並發揮兆豐在金融產業的經營優勢，致力與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌，發揮正向影響力。

(中國時報)