長榮明年6月桃園直飛名古屋

2018年11月27日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

長榮航空明年6月6日起，將開放桃園直飛日本名古屋航線，每日一班。明年第3季也將陸續開放桃園─青森、桃園─松山航線，而東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線也會陸續放大機型與增班，預計明年長榮航空日本航線整體機位數將增加1成以上，每周飛航日本增達146班次。

長榮航空推出的桃園機場直飛名古屋航線將以波音787-9夢幻客機飛航，每日飛航1班，座位數304，其中26個為商務艙、278個為經濟艙，即日起接受訂位。

長榮航空飛東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線將依據787新機交機時程，陸續放大機型與增班。長榮航空總經理孫嘉明表示，787新機陸續交機後，機隊的運用將更具彈性。

孫嘉明說，明年長榮航空會重新調整日本航線運能，包括新增名古屋、青森、松山等航線，還有增加桃園飛往東京成田、大阪航班的座位數，其主要營運機型將陸續改為787或A330-300，桃園飛仙台航線也將由現行每周4班改為每天1班、每周7班，桃園飛沖繩則增為每天2班。

名古屋是日本中部地區的政經與交通樞紐，近郊有黑部立山、合掌村、飛驒高山、富山及金澤等熱門的自然及人文景點，為了鼓勵民眾提早規畫行程路線，長榮航空推出早鳥優惠票，桃園直飛名古屋的來回機票最低未稅價7392元，同時將與旅行業者推出單點或多點進出的優惠團體行程。

長榮航空目前共計飛航日本東京、大阪、札幌、函館、仙台、小松、福岡、沖繩8個航點，每周航班122班，今年也提供青森、秋田、福島、熊本、松山、長崎、德島等航點的包機服務，共117班，明年增飛名古屋、松山、青森後，每周飛航日本將達146班次。

(中國時報)