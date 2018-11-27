街口「謝票」 推20％現金回饋

2018年11月27日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

電子支付龍頭《街口》與台北市議員王威中梁子結大，繼高調「慶祝」王威中連任失利後，昨日加碼宣布今天全通路20％現金回饋，並強調未來只要王威中參選落選，一律有謝票活動，衝突愈演愈烈，引發兩極評價。

對於街口高調示威，王威中在臉書回應，批評街口支付財大氣粗，執行長胡亦嘉為了個人情緒，用公司的錢大撒幣攻擊一個政治人物，營運能信任嗎？他「操控大家的行動支付，會不會是小孩玩大車？」

街口與王威中的恩怨起於年初，王威中接獲陳情，用戶更換手機門號後便無法再登入街口支付，這樣的設計居心不良，有違法的疑慮，且街口的隱私權條款，明訂允許使用者變更門號，卻頁面找不到變更門號的方式，客服並回應「無法處理」。

對此胡亦嘉反駁，王威中對街口的指控，用記者會的方式公告周知，卻沒有查核，蓄意傷害公司，因此選後公司才會推出這個活動；且《街口》選前並沒有干擾他的選舉，這是民主選舉之後，給他一點「祝福」而已。

面對街口回擊，王威中也說「感謝街口支付，為了王威中，願意花上億元回饋全國民眾，沒想到在我剩下一個月的議員任期，還能以此形式嘉惠民眾。」還在貼文最後hashtag#要不要針對士林北投地區加碼更大？

王威中說，他知道年輕的官、富二代胡亦嘉平時不甩眾多使用者的客訴，更不甩為使用者發聲的民意代表，他唯一怕的人應該只有他的富爸爸胡定吾（開發金前總座），以及隱身在街口支付後面的「神祕資金」。

雙方戰火增溫，各方意見兩極，有街口用戶認為胡亦嘉行徑「太中二了」，生意做成這樣太難看，決定退掉街口；也有網友表示「嗆得好啊」、「完全是有仇必報的最佳體現」，認為雖然幼稚，但真的太狂啦。

(中國時報)