主辦權未定 東亞青運拚復活

東奧正名公投未過關，台中恢復舉辦東亞青運主辦權，可能出現轉機。圖為今年7月文化大學競技啦啦隊聲援台中市府「申復東亞青運，勇敢爭回主辦權」。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

東京奧運正名公投遭否決，台中能否恢復東亞青運主辦權，各界關注。文化大學政治系講座教授陳一新表示，東亞青年運動會主辦權尚未轉移，距離明年8月舉辦亦有足夠時間，是台中爭取恢復主辦權的好機會，相信大陸會展現對台善意。有大陸涉台學者則建議，先由中華台北奧會和國際奧會私下溝通，加上台中積極運作，應有希望重獲主辦權。台中市新當選市長盧秀燕也稱，不放棄一絲希望。

盧秀燕表示，東亞青運積極申覆與對外溝通，不放棄任何一絲希望，而相關的進度及規畫，上任後會整體盤點，以確保體育選手的權益和促成台中國際盛會為原則來處理。

東奧公投失敗 申復好時機

在九合一選舉藍軍大勝、東京奧運正名公投遭否決背景下，台中恢復東亞青年運動會主辦權出現轉機。陳一新指出，東亞青運主辦權申辦、恢復都有其章程，若沒有滯礙之處，在藍軍執政下，相信大陸方面會積極配合。

他說，尤其現在距離原訂舉辦時間2019年8月還有一段時間，應該來得及，候任台中市長盧秀燕若能透過管道與大陸積極溝通，可能性應該不小。

陳一新表示，藍軍在地方選舉大勝後，大陸各地也會比較敢跟台灣地方進行體育等交流，相信北京會樂觀其成，藍營執政縣市舉辦地方等級的體育賽事應該都會順利。

中華戰略學會研究員張競也呼籲，大陸應積極回應台中恢復亞青運主辦權，展現處理兩岸關係的善意。若台中開口積極恢復主辦權時，球就落在北京那邊，如何讓整個事件喜劇收場，考驗北京智慧。

台中若積極 考驗北京態度

一名不願具名的涉台學者則表示，大陸目前尚未思考相關問題，建議最好先由中華台北奧會和國際奧會私下溝通，等有了一定的進展，媒體再披露報導，太早曝光，看不出來有什麼幫助。如果台中積極運作的話，應該很有希望重獲主辦權。

藍勝選 與陸體育交流增溫

至於台中應該透過什麼管道和大陸協商？一位大陸涉台人士表示，以前胡志強在市長任內和大陸的溝通暢行無阻，但在林佳龍市長任內中斷，現在盧秀燕勝選，相信之前建立起的管道依然暢通。

(中國時報)

拆穿獨派把戲 北京應釋善意

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