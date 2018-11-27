拆穿獨派把戲 北京應釋善意

2018年11月27日 04:11 中國時報 藍孝威

九合一大選結束，被各界視為統獨風向球的「東奧正名」公投遭挫敗，台中市長也換成國民黨籍的盧秀燕，先前被取消東亞青年運動會主辦權的台中市，是否有機會起死回生？對大陸可說是個釋出善意的絕佳機會，藉由協助台中市重獲東亞青運主辦權，修復緊張的兩岸關係。

由紀政領銜的「東奧正名公投」，企圖挑戰奧會模式洛桑協議，希望在參加東京奧運時，將隊名「中華台北」改成「台灣」，此事引起東亞奧林匹克委員會警覺，今年7月24日取消台中市舉辦第一屆東亞青運的主辦權。

這次「東奧公投」正名失敗，代表絕大多數的台灣選民清楚認知「正名」將帶來的風險，不僅運動員未來將失去競技的舞台，兩岸關係也會掀起更大的風波。公投結果出來後，國際奧會主席表示樂觀其成，讓國內體育界人士鬆了一口氣，中華台北奧會主席也立即發表聲明，感謝大家共同捍衛會籍與選手的參賽資格。

從另一方面來說，這也代表台灣多數民眾意識到，「東奧正名」公投其實就是「統獨公投」，577萬的選民不願意被台獨勢力牽著鼻子走，擔心一旦「東奧正名」過關，緊接而來的，就是蔡政府恐將有理由進一步推動「台灣正名」，如此一來勢必踩到大陸紅線，甚至掀起戰火。

由此看來，雖然兩岸官方關係陷入谷底，但台灣多數民眾藉由反對「東奧正名」向大陸釋出善意，表達兩岸維持和平、持續交流的心願；大陸國台辦發言人馬曉光發言人25日也立即發表聲明「拿台灣運動員的利益做賭注不得人心，搞台獨註定失敗」。

面對大多數台灣民眾拒絕改名為台灣，大陸應能感受這份善意。明年1月1日，是大陸發表「告台灣同胞書」40周年，為展現大陸持續爭取台灣民心的一貫立場，除了國台辦已公布的「惠台31條措施」，不妨趁此機會，表態願協助台中重新取得東亞青運的主辦權，並派出大陸選手來台，藉此修補低迷的兩岸關係。

(中國時報)