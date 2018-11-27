臺灣企銀 囊括菁業獎2殊榮

2018年11月27日 01:18 中國時報 郭隆富／台北報導

譽有「金融界奧斯卡」之稱的「菁業獎」日前公布第九屆得獎名單，該獎項由財團法人台灣金融研訓院每兩年舉辦ㄧ次，深受各界推崇。今年臺灣企銀勇奪「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」兩大獎項特優銀行榮耀。

挺永續發展 推新創優貸

成立超過百年的臺灣企銀，是全國唯一中小企業專業銀行，ㄧ直以來都將「成為臺灣企業，特別是中小企業，最強後盾」視為設立宗旨與使命。臺灣企銀以行動力挺企業永續發展，推出「新創重點產業優惠貸款專案」多元聚焦服務策略，根據5+2產業特性，設計專屬貸款專案，滿足企業資金需求，積極落實政府金融挺產業政策。

回饋土地 深耕綠色金融

為持續協助中小企業在臺灣落地生根、開花結果，臺灣企銀發揮「融資與輔導」核心競爭力，以市場區隔策略，提出協助中小企業在工業區從設立、成長、茁壯、轉型到升級之一條龍整合金融服務，滿足中小企業短、中、長期資金活水。

臺灣企銀長期扶持企業及產業成長茁壯，本次得獎，不僅是努力付出獲得的肯定，更是責任的賦予。未來臺灣企銀將秉持「傾聽企業的聲音，回應這塊土地的需要」，深耕「綠色金融」、「都更金融」及「銀髮金融」等創新領域，並戮力整合內外部資源，提供企業成長所需資金與輔導協助，期望與臺灣土地、企業與人民共同邁向第二個百年基業。

(中國時報)