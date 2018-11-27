中國信託顧健康 響應康健樂活節

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中國時報
王儒哲／台北報導

隨著社會整體進步，全民健康知識提升，追求更高品質的健康生活及更人性化的醫療水準，中國信託銀行共同響應康健雜誌20周年「健康台灣讓改變發生」萬人站出來樂活節活動，號召民眾應善用情感、健康、財富以及價值等四本存摺打造財富新自由，共享樂活享退第三人生，並期望可凝聚更多社會共識與跨界合作，為臺灣未來找出新解方與新契機。

「康健樂活節」今年已邁入第七屆，此活動是國內首創結合「運動」、「農夫市集」、「健康講座」及「草地野餐音樂會」等的大型戶外健康活動，今年除再次成功號召超過一萬餘名的民眾參與活動外，包括康健雜誌社長李瑟、中國信託銀行個人金融執行長李玉秋、臺灣人壽總經理莊中慶、費森尤斯腎臟照護總經理馮冬萍及中華奧林匹克委員會秘書長沈依婷等，也都出席共襄盛舉。

中國信託銀行李玉秋執行長於開場致詞提及，以現今社會的醫療健康水準，退休以後還有很長的時間可好好計劃，退休前的規劃更不可少。中國信託銀行近年來持續推廣情感、健康、財富，以及價值四本存摺的觀念，退休後就不必為生活品質擔心。

李玉秋執行長進一步說明，退休後的精彩人生，首重維持有活力的生活型態，主動提升身心健康，存好「健康存摺」；「情感存摺」不僅是與家人、好友建立關係，更能主動參與社區大學等型態之社群，讓生活多采多姿。

民眾逐漸對於事先預備退休生活的觀念逐步加強，除了贊助「健康台灣讓改變發生」系列活動，中國信託銀行更自去年起即攜手《康健雜誌》、益品書屋共同舉辦「樂退大學堂」，針對健康、財富、情感、價值四大面向，邀請名人分享退休觀念，同時中國信託銀行理財智庫更以專題演講方式深入說明退休理財相關議題，相關活動詳情可關注中國信託財管生活圈line@取得第一手活動資訊及花絮，或可至中國信託銀行全臺各分行洽詢。

(中國時報)

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