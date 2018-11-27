轉輪盤抽好禮 日盛證券慶57歲

2018年11月27日 01:19 中國時報 梁仕昌／台北報導

日盛證券歡慶57週年，特別舉辦轉輪盤抽獎遊戲，與投資人同歡。自12月6~8日，為期三天，只要加入日盛證券投資管家Line@，按下57週年慶的同歡圖示，便可進入到轉輪盤的抽獎遊戲，將有機會獲得7-11等5家百貨通路購物金45元至100元不等，共570份，獎項送完為止。

日盛證券以建立業界「最佳平台，專業首選」服務客戶的精神，積極投入智能平台開發，近年來更是得獎連連，10月份國家品牌玉山獎舉行頒獎，日盛證券獲得傑出企業獎及最佳產品二項殊榮。「日盛Smart」APP更榮獲最佳產品類之「全國首獎」。

日盛證券今年強化的系統服務包含：線上機器人客服系統「AI理財獅」，運用日盛投顧所提供即時訊息與相關個股的5大面向資訊，作為投資人選股參考；搭配雲端智能交易系統「Smart條件單」，讓投資人可以輕鬆設定股票交易數量與價位後，等待價格觸及便能自動送出委託單，還可同時設定好停損停利，讓投資人專心工作放心出遊；而在雲端智能交易系統中「移動鎖利」的功能，協助投資人靈活且有紀律的操作，不須緊盯著盤面或因無法克服心理因素，而導致錯失交易的好時機，可謂是投資人的獲利守門員。

(中國時報)