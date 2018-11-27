俄扣押3艘烏艦艇 戰雲密布

2018年11月27日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

3艘烏克蘭海軍艦艇遭俄羅斯扣押後，停泊在克里米亞刻赤港內。（美聯社）

俄烏衝突地理位置圖

俄羅斯與烏克蘭海軍25日在亞速海爆發4年來最嚴重的衝突！俄國艦艇不但向烏克蘭艦艇開火，還衝撞1艘拖船，最後扣留了3艘烏艦艇。烏克蘭政府已因此決定在全國實施為期60天的戰時狀態，俄烏緊張急速升溫。北約組織和歐盟都發表聲明，敦促雙方施行「最大的克制」。

烏艦艇受損多人負傷

據烏方說法，25日上午，烏海軍2艘小型裝甲炮艇「別爾季揚斯克號」、「尼克波爾號」，與「亞內卡普號」拖船從烏黑海港市敖德薩出發，欲駛往亞速海的馬里烏波爾港，就在試圖通過克里米亞與俄羅斯大陸間的刻赤海峽時，遭到俄艦艇阻攔。1艘俄方油輪擋住進入海峽通道，1艘俄艦艇則故意撞擊烏海軍拖船，造成拖船主發動機和船舷受損，救生艇被撞脫落。隨後，俄艦艇還向1艘烏炮艇開火，造成6人受傷。

俄稱烏蓄意侵犯邊界

俄方則稱，烏海軍3艘船隻未經許可「侵犯」俄邊界，進入俄臨時封閉的黑海某海域，並一度向刻赤海峽行駛。隨後又有2艘烏海軍炮艇快速駛向海峽，對俄艦艇發出的立即停船要求未予理會，俄方為此採取多種措施，包括動用了武器並扣留3艘船，阻止這種「烏高層發動的蓄意挑釁行為」。事件持續約5小時，烏方船上有3人受傷，均無生命危險。被扣押的3艘烏艦艇將被送往刻赤港。另據報導，事發時俄方數架蘇－25戰機升空巡查刻赤海峽。

俄方指烏方挑釁，目的在於煽動西方反俄情緒。烏方堅稱已提前通告航行計畫，俄方卻違反國際法進行了「軍事侵略」。為應對俄「動武」事件，烏克蘭總統波洛申科25日晚緊急主持軍事內閣會議，並召開國家安全和國防委員會會議，後一會議已決定在全國實施為期60天的戰時狀態，將交由國會批准。波洛申科表示，實施戰時狀態並不意味著立即動員。

北約歐盟促雙方克制

北約組織和歐盟都發表聲明，敦促俄烏雙方施行「最大的克制」。北約呼籲俄遵照國際法，確保船隻不受阻礙地進入亞速海的烏港口。聯合國安理會則於紐約時間26日上午召開緊急會議。美國川普政府已警告俄，不要騷擾穿越刻赤海峽的國際運輸，以試圖壓制烏克蘭的經濟發展。

今年以來，俄烏針對刻赤海峽船隻通行權問題多次發生摩擦，也都曾扣留對方船隻。最新這次事件再度引發對俄烏衝突升級的擔憂。2014年，俄吞併烏克蘭的克里米亞半島，其後，烏東親俄叛軍與政府軍發生內戰，俄烏兩國已因此交惡4年。烏東的戰鬥近幾月來趨於緩和，但仍不時爆發衝突。

(中國時報)